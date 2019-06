Det startede med en værktøjskasse og en gammel bil

Henrik Bjørn Petersen er manden bag HE Marines afdeling på Lindø. Han startede ene mand, men opgaverne voksede sig for store.

LINDØ: - Meget var lukket, og næsten alle haller stod tomme. Det var som en ørken herude.

Henrik Bjørn Petersen husker tilbage på dengang, Lindø var næsten tom for aktiviteter. Da det sidste nybyggede skib havde forladt Lindø Skibsværft, og den larmende, produktive arbejdsplads stod tilbage som en daggammel flad fadøl.

Men der var dog lidt puls tilbage, fortæller Henrik Bjørn Petersen, som har haft sin gang på Lindø-området i mere end tre årtier.

- Der var Fayard, så dem begyndte jeg at hjælpe lidt. Jeg begyndte med en plasticværktøjskasse og en gammel Citroên, så det var helt fra nul, fortæller han om dengang, han begyndte at opbygge en afdeling af Hanstholm Elektronik på Lindø.

- Men langsomt begyndte opgaverne at komme ind, og det udviklede sig over årene, for Lindø Industripark viste sig at være så god en idé, at lejerne kom til stille og roligt, og alt herude skulle opgraderes.

- Det var et sats for mig at kaste mig ud i det, for ingen vidste, hvordan det ville gå. Men det er blevet en succeshistorie. Det kan vi se af alt det, der sker herude, siger Henrik Bjørn Petersen.