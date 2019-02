Det skal du vide om Erhvervshus Fyn: Løft til erhverv, turisme og film

1. Erhvervshus erstatter væksthus

Fra 1. januar bliver erhvervsindsatsen på Fyn placeret i et nyt Erhvervshus Fyn, som erstatter Væksthus Syddanmark, som siden 2007 har varetaget en række opgaver inden for erhvervsfremme i regionen. Væksthusene blev allerede i foråret bebudet lukket med en ny lov om erhvervsfremme fra regeringen og Dansk Folkeparti. Udover at væksthuset lukker, så vælger de fem kommuner, som i dag står bag Udvikling Fyn, også at lukke den erhvervsindsats ned. Fremover bliver det arbejde, som ikke mindst er rettet mod klyngerne inden for bl.a. robotterne, også lagt over i det nye erhvervshus.