Det kommer Facebook med

175 job i datacentret

Datacenterchef Carsten Sørensen kom fra Nordea, da han i oktober 2017 sluttede sig til det hold, der næsten er fuldtalligt, når Facebook i morgen tænder for datacentret i Tietgenbyen. I alt bliver der 175 job på datacentret, hvoraf en stor del - ligesom Sørensen - vil være ansat direkte hos Facebook til at sikre driften af de mange tusindevis af servere, sørge for at køleanlæg fungerer og at blandt andet systemet til udnyttelse af overskudsvarme kører. Derudover er der ansatte hos en række underleverandører, som kommer til at arbejde fast på stedet. Det drejer sig blandt andet om vagtpersonale og ansatte i cateringfirmaet og rengøringsfolk, som ikke er ansat hos Facebook, selv om de arbejder på sitet. Der er fortsat enkelte åbne stillinger på datacentret, som man finder på https://www.facebook.com/careers.