Det gav underskud at reparere cykler

Overskud er blevet til underskud i Odense C-selskabet Fix'n'Bike ApS, der ligger på adressen Havnegade 100 i Odense. Firmaet kalder sig cyklisternes svar på bilisternes autohjælp og blev ved starten for tre-fire år siden udvalgt sammen med tre andre danske virksomheder ud af i alt 225 ansøgere til at få støtte fra Den Sociale Kapitalfond.

Underskuddet fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet, der ledes af direktør Zohore Serge Bodjo, for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra et plus på 14.870 kroner til -88.737 kroner før skat.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 121.004 til 92.296 kroner i det seneste regnskab.

Egenkapitalen faldt fra 29.236 til -59.082 kroner og er dermed blevet negativ.

Der er ikke oplyst tal for omsætningen.

