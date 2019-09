Derfor skal vi genbruge mere: Fremtiden er cirkulær

Både materialer og produkter skal i stadigt stigende omfang genanvendes og bidrage til, at vi får en mere cirkulær økonomi med mindre brug-og-smid-væk-adfærd. Det er ikke et valg, vi har, men er faktisk lovbestemt på EU-plan, påpeger dagens klummeskribent, Camilla Haustrup Hermansen. Hendes egen virksomhed, Plus Pack, er i øvrigt langt fremme på området og fik tidligere på ugen Odense Verdensmålspris 2019.

Hver gang, vi smider affald ud i skraldespanden, går værdifulde ressourcer tabt. Det siger derfor sig selv, at det er bedst helt at undgå at skabe affald. Det er nemt at sige, men svært at efterleve. Især med den livsstil de fleste af os nyder godt af i Danmark.

I virksomhederne betragtes affald typisk som et problem eller en omkostning. Men her kan affaldet også vise sig at være en værdifuld ressource, der kan genanvendes.

Udfordringen er, at vi har vænnet os til den lineære, økonomiske model, hvor produktionen af en vare typisk starter med udvinding af nye ressourcer. Råvaren forarbejdes til et produkt, som anvendes eller forbruges og slutter sin levetid som uønsket affald.

Modellen har tilsyneladende fungeret upåklageligt gennem flere generationer. I hvert fald indtil nu, hvor der er kommet så stort et pres på jordens ressourcer, at vi er nødt til at finde nye modeller for vores forbrug og produktion.

Uanset om vi ønsker det eller ej, så står vi overfor et paradigmeskifte i vores grundsyn og tænkemåder om affald, materialer og produktion. Analyser viser, at det ville kræve ressourcer svarende til fire jordkloder, hvis alle levede, som vi danskere gør i dag. Ja, hold lige fast. Fire jordkloder!

Vores forbrug skaber ganske enkelt et overtræk på jordens ressourcer, og derfor lyser alle alarmer rødt. Det er ganske enkelt ikke realistisk at tro, at vi uændret kan fortsætte vores brug-og-smid-væk kultur, som vi kender den i dag.

Heldigvis findes der en anden, mere bæredygtig, økonomisk model, som vil kræve en stor, samfundsmæssig omstilling.

Cirkulær økonomi er navnet på det bæredygtige alternativ til den lineære økonomi. Det er en måde at tænke produktion og forbrug på, som både er kommercielt og miljømæssigt bæredygtigt. Og i den ideelle verden skaber modellen ikke noget affald.

I den cirkulære tænkning vægter det tungest at holde værdifulde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb så længe som muligt. En mere cirkulær økonomi handler derfor ikke kun om genanvendelse af affald, men også om forebyggelse af affald gennem for eksempel genbrug, reparationer og en generelt længere levetid for produkter.

Det stiller nye krav til alle parter, der er i kontakt med produkterne. For eksempel skærpes virksomhedernes fokus på at designe løsninger, der kan holde længere, og kun indeholder komponenter, der let kan skilles ad efter brug, og består af materialer, som nemt kan identificeres, sorteres og dermed genanvendes.

Målet i sig selv skal dog aldrig fra start kun være genanvendelse. Som sådan findes der et værdimæssigt hierarki, der tvinger parterne til at undersøge forskellige forretningsmodeller, inden løsningen lyder på genanvendelse af materialerne.

Først og fremmest skal det efterstræbes helt at undgå at skabe affald. Hvis det ikke er muligt, så skal der sigtes efter en model for genbrug. Genbrug betyder, at man bruger produkterne til det samme formål igen. For eksempel når man tømmer en vandflaske og fylder den igen, eller giver tøj, som er blevet for småt, væk til andre, som kan have glæde af det.

Genanvendelse betyder, at man sikrer en behandling af produkterne, så de bliver til nye råvarer efter endt brug. Det sker for eksempel med aluminium og metal, når det omsmeltes og bliver til nyt metal. Således sker genanvendelse på materialeniveau, mens genbrug sker på produktniveau.

Noget affald kan ikke genanvendes, det bliver i stedet sendt til forbrænding. Her udnyttes energien i affaldet til strøm og fjernvarme, men forbrænding må alligevel betegnes som endestationen for det affald, som hverken kan genbruges eller genanvendes.

Den gode nyhed er, at der er knyttet fastsatte politiske målsætninger til genanvendelsen af affald. Direktiver fra EU dikterer øget genanvendelse af ressourcer fra al emballage på henholdsvis 65 pct. i 2025 og 70 pct. i 2030. Der er samtidig sat specifikke mål for genanvendelsen af de materialetyper, som bruges til emballage.

Både på dansk og europæisk plan arbejdes der således med konkrete mål om at skabe en mere cirkulær økonomi. For et år siden lancerede Miljø- og Fødevareministeriet sammen med Erhvervsministeriet Danmarks strategi for cirkulær økonomi under titlen "Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse" med henblik på at fremme genanvendelse af ressourcer og nye forretningsmodeller i virksomhederne.

Måden, hvorpå vi designer, producerer, bruger, distribuerer og bortskaffer produkter har med andre ord stor indflydelse på vores økonomi, samfund, klima og miljø.

Danmark står overfor en omfattende omstilling til en mere cirkulær økonomi. Det er ikke længere kun forretningsmæssigt fornuftigt at gøre mere med mindre. Det er en lovbestemt forpligtelse. Og rammeværket er på plads.

Fremtiden er cirkulær. Så lad os nu komme i gang med at undersøge og teste nye, bæredygtige forretningsmodeller, der kan sikre et mere ansvarligt forbrug, så vi ikke fortsat skal smide værdifulde ressourcer ud i skraldespanden. Det er ganske enkelt ikke til at bære.