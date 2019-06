Der er ingen vej udenom: Tag verdensmålene alvorligt

Dagens klummeskriver, Camilla Haustrup Hermansen, arbejder til daglig i en virksomhed, Plus Pack, hvor nogle af FN's 17 verdensmål er særdeles nærværende. Hun understreger i sin klumme, at der ikke er nogen vej udenom, enhver virksomhed må gøre op, hvordan den vil bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Selv om det ser svært og uoverskueligt ud. Og selv om det medfører forretningsmæssige dilemmaer, der måske koster penge.

Det er snart fire år siden, at FN's 17 verdensmål blev vedtaget som et globalt rammeværk for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Alligevel kan det virke som om, at det først var for få uger siden, bæredygtighed og klima rykkede helt frem i vores fælles bevidsthed - i hvert fald i Danmark.

Mens klima viste sig at blive et stort tema under valgkampen, fyldte verdensmålene stort set ingenting i den politiske debat op mod folketingsvalget. Men så skete der noget. Allerede dagen efter valget talte alle om klimatosser, og verdensmålene spillede hovedrollen på VL-døgnet, der er de danske toplederes årlige stormøde. Og i sidste uge dannede verdensmålene ramme om Folkemødet på Bornholm.

Jeg synes alligevel, det er tankevækkende, hvor lidt FN's verdensmål generelt fylder i den brede samfundsdebat. Især set i lyset af, at vedtagelsen af verdensmålene eller 2030-målene, som de også ofte kaldes, måske er én af de vigtigste globale beslutninger, der er truffet i min levetid.

Med vedtagelsen af verdensmålene på FN-topmødet i New York den 25. september 2015 fik ikke kun Danmarks regering, men alle landes stater, regeringer, kommuner, institutioner, borgere, samfund og ikke mindst virksomheder - og deres ledelser - en vigtig, verdensomspændende og værdifuld dagsorden at forholde sig til.

Klimatosser eller ej. Vi fik alle en fælles referenceramme for bæredygtig udvikling forærende, som aktiviteter, beslutninger og handlinger kan tænkes ind i og måles op mod. Både som individer og organisationer.

Hvorfor fylder verdensmålene så ikke mere for os? Hvorfor taler vi ikke om, hvordan vi sammen kan realisere den vision, som ligger i verdensmålene?

Oplægget er ellers klokkeklart. Efter tre års diplomatisk arbejde blev alle FN's 193 medlemslande enige om 17 fælles mål for en mere bæredygtig udvikling. Det er ikke 117 mål, vi taler om. Det er bare 17, og de er tilmed samlet i en plan.

Planen er suppleret med 169 delmål, der fungerer som en fin rettesnor for, hvordan målene kan evalueres. Og målene sigter mod år 2030, ikke 2050. Vi taler altså om at sikre en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030. Det burde være en forholdsvis overskuelig fremtid for de fleste.

Verdensmålene er den mest ambitiøse, forpligtende bæredygtighedsplan, der nogensinde er formuleret. Derfor synes jeg også, at vi skylder hinanden at komme i gang med at indfri den.

Vi må hjælpe hinanden. Og vi må samarbejde fokuseret. Indgå partnerskaber på tværs af virksomheder, brancher, industrier og sektorer. Vurdere nye samarbejdsmodeller med parter, som vi måske ikke er tæt på i dag med vores nuværende forretningsmodeller eller kender fra vores eksisterende økosystemer.

Jeg er klar over, at det kan lyde naivt for mange i forretningsmæssige sammenhænge, hvor konkurrence- og markedsvilkår kan spænde ben for tætte, forpligtende partnerskaber. Men uanset, hvordan man vender og drejer det, så spiller virksomhedernes kollektive adfærd en afgørende rolle for, om vi på tværs af landegrænser lykkes med at indfri Verdensmålene.

Det siger sig selv, at der kun kan være plads til bæredygtige produkter og services i en verden, der skal rumme op mod 10 milliarder mennesker. Det er nu, at der skal tages initiativer i forhold til, hvad fremtiden kalder på og reelt har behov for.

Det er ganske enkelt ikke længere nok at læne sig op ad business-as-usual-forretningsmodellen. Slet ikke hvis man anerkender præmissen i FN's verdensmål, nemlig behovet for en radikalt anderledes og transformativ udviklingsagenda, der kan sikre en mere bæredygtig fremtid.

Det spørgsmål, som jeg tror, at enhver virksomhed før eller siden må stille sig selv, er derfor ikke længere, hvorvidt den kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid, men i stedet, hvordan den vil bidrage. Svaret er hverken let eller ligetil og opstiller givetvis en række dilemmaer helt ind i kerneforretningen. Dem må vi undersøge og tale om. Nogle gange højt.

I min virksomhed ser vi verdensmålene som en strategisk agenda drevet af risiko. Samtidig er det en tydelig innovationsagenda med masser af forretningsmæssig potentiale.

Verdensmålene kræver, at vi gør noget. Går foran, viser vej og investerer mere i, hvad fremtiden kalder på, end hvad historien har frembragt.

Verdensmålene kalder på noget, der er langt større end vores egen virksomhed. De kalder på en transformation af vores systemer, adfærd, forbrug og vaner. Jeg ser denne transformation som en del af det ledelsesmæssige ansvar, der hører med, når man driver virksomhed i dag. Ikke kun store, globale virksomheder, men også små og mellemstore virksomheder.

Og ja, det kræver ledelsesmæssige ressourcer at arbejde med verdensmålene. Det kræver også ny viden, så man kan træffe de rigtige beslutninger. Men det kræver først og fremmest vilje.

Bæredygtighed er ikke længere et valg. Det er et vilkår for fremtidens forretning. Lederskab er at vise, at fremtiden er nu. Så kære virksomhedsledere, kom nu i gang med at arbejde med verdensmålene. Klimatosser eller ej.