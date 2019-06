Den skattefrie seniorpræmie hæves markant - formentlig

De, der er født først på året i 1954, kommer til at træffe beslutning om forlængelse af deres tid på arbejdsmarkedet uden med sikkerhed at vide, om de i givet fald vil blive præmieret med en højere skattefri seniorpræmie.

Mindre end to måneder efter vedtagelsen af loven om en skattefri seniorpræmie til dem, der tager et ekstra år på arbejdsmarkedet efter, at de når folkepensionsalderen, er der nu angiveligt bred enighed om ikke bare at hæve den markant, men også at lade den gælde i to år.

I den nylige aftale mellem regeringen, DF og Radikale Venstre er det anført, at parterne er enige om, at den skattefrie seniorpræmie for de første 12 måneder skal hæves fra 30.000 kroner til 42.000 kroner, og at der skal indføres en skattefri præmie på 25.000 kroner for at arbejde yderligere ét år (13 - 24 måneder efter folkepensionsalderen). Dermed kan den samlede skattefrie præmie nå op på 67.000 kroner.

Det svarer til en skattepligtig løn på cirka 154.000 kroner for en topskattebetaler og cirka 110.000 kroner for de fleste andre.