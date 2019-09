Den fynske publikumsfavorit tog revanche i hovedkonkurrencen

ODENSE: I juni var Mobile Industrial Robots (MiR) fra Odense den danske repræsentant ved EY World Entrepreneur Of The Year i Monaco.

MiR sikrede sig billetten ved at vinde den danske udgave af vækstskaber-konkurrencen i 2018. Og faktisk er det kun få år siden, at den fynske robotvirksomhed deltog i EY Entreprenuer Of The Year som startup.

Dengang i 2016 måtte Thomas Visti og Niels Jul Jacobsen nøjes med at vinde publikumsprisen ved den regionale finale på Fyn og uden at blive valgt ud blandt de tre finalister i landsfinalen. Men to år senere vendte de altså tilbage og tog den store revanche i hovedkonkurrencen.

I det hele taget har MiR haft fat på - og ikke alene i Entrepreneur Of The Year-regi. Virksomheden blev grundlagt i Odense af Niels Jul Jacobsen i 2013, mens amerikanske Teradyne købte robot-selskabet i 2018 for op mod 1,7 mia. kroner - heraf en milliard kroner på bordet ved handlen og resten i form af bonusser.

Det første overskud kom i 2017 med et resultat på 5,1 mio. kroner før skat ud af en omsætning på 77 mio. kroner. I 2018 leverede MiR et overskud på 34,7 mio. kroner før skat.

Ved deltagelsen som startup i EY Entrepreneur Of The 2016 var MiR endnu i sin spæde start, og den første mobile robot til at fragte varer rundt i primært industrivirksomheder var sendt på markedet blot et år i forvejen. I både 2015 og 2016 noterede iværksætter-virksomheden sig for et underskud på henholdsvis 2,6 og 2,7 mio. kroner før skat, men det er alt sammen historie i dag.