Odense: I 2006 solgte Henry Johansen og hans datter Millie Korsdal Rafn møbelkæden Biva, og siden har Biva-stifteren koncentreret sig om sit holdingselskab, Boka Holding A/S, som investerer i ejendomme.

Selskabet blev stiftet i 1997 og har ejendomme over hele landet, men hvor selskabet for et år siden kunne notere et overskud på 50,2 millioner kroner - hvilket gjorde, at Henry Johansen var tæt på at kunne kalde sig milliardær - er det i det seneste regnskabsår gået den modsatte vej. Det skriver Finans.dk.

Det nye regnskab viser et tab på 100 millioner kroner.

- Vi har tabt penge på salg af de gamle Biva-bygninger, der er spredt over hele landet, og vi har nedskrevet værdien på bygninger, der ikke er blevet solgt, forklarer Henry Johansen til Finans.dk.