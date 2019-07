Den danske vindrøm afsnit tre: - Vi kunne gang på gang se, at vi kunne slå gode champagner

- Vi kunne gang på gang se, at vi kunne slå gode champagner fra Champagnedistriktet (ved blindsmagninger, red.). Så jeg tænkte, at hvis vores vin var så hæderlig, så måtte vi hellere se at få en certificering på vores vine, så de kunne komme i samme kvalitetsklasse som Bordeaux, Bourgogne og champagne, fortæller Sven Moesgaard.

En titel som det 500 hektar store område har kunnet smykke sig med siden april sidste år, hvor det lykkedes den 67-årige vinbonde og direktør i Pharma Nord, Sven Moesgaard, at få området anerkendt af EU som et vinområde med en Beskyttet Oprindelses Betegnelse.

Det er sidste trin i at færdiggøre en flaske mousserende vin efter den traditionelle Champagne-metode. En proces, der hedder degorgering, afledt af det franske dégorgé, og som betyder, at man tager gæren "ud af halsen" på flasken, efter flaskegæringen er overstået.

Lidt til grin

Certificeringen har bragt vinbonden lidt tættere på at bevise, at kvalitetsvin i verdensklasse også kan laves under vores nordlige himmelstrøg - en drøm, Sven Moesgaard har haft, lige siden han i 1998 plantede de første vinstokke på sin jord. Omend han dengang ingen idé havde om, hvor projektet ville bære hen.

- I begyldensen var det lidt til grin at lave vin i Danmark. Og det var lidt ligesom en overskudshandling, for hvorfor skulle man dog det? Det gør de jo allerede i Spanien og Italien, fortæller Sven Moesgaard, der alligevel fortsatte arbejdet i vinmarken og med en stor startkapital tillod sig at eksperimentere for at finde den rette retning.

Hvorfor Sven Moesgaard endte med at pejle sig ind på lige netop mousserende vine, og hvad certificeringen efterfølgende har betydet for vingården, kan du høre meget mere om i dette afsnit af Den Danske Vindrøm, hvor du også får svaret på, hvordan boblerne i en god flaske mousserende vin skal lyde.