Den Europæiske Centralbanken holder rekordlav rente

Den Europæiske Centralbank (ECB) holder renten i ro. Det oplyser banken efter sit rentemøde torsdag.

Dermed er indskudsrenten fortsat på minus 0,4 procent. Renten blev senest rørt i marts 2016, hvor den blev sænket til det nuværende niveau.

ECB har tidligere varslet, at renterne vil blive holdt i ro ind i 2020.

Derfor var der ikke ventet nogen ændringer blandt de økonomer, der følger finansmarkederne tæt.

Den Europæiske Centralbank har som opgave at sikre stabile priser i eurozonen.

Konkret går målsætningen på en inflation på to procent om året, men de seneste år har den været lavere.

Renteniveauet har betydning for, hvilke lån de danske boligejere kan få hjem.

De danske renter læner sig godt nok op ad Nationalbanken, men den følger oftest takten fra Den Europæiske Centralbank.

De seneste års lave renter er dermed kommet boligejerne til gavn, da lånene har været historisk lave.

Ifølge analytiker i Danske Bank Bjørn Tangaa Sillemann kan der gå mindst et år, før at ECB begynder at røre ved renten.

Han vurderer endda, at ECB modsat de gængse forventninger kan beslutte at sænke renten, hvis inflationen og væksten ikke udvikler sig som forventet.

- Vores hovedscenarie er, at ECB vil holde sig fra at flytte på renten det kommende år, men sandsynligheden for yderligere rentenedsættelser er helt klart steget på det seneste, skriver han i en kommentar.