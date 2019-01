Den Europæiske Centralbank holder fast ved rekordlav rente

Tidligst til sommer vil Den Europæiske Centralbank (ECB) se på at hæve renterne, varsler banken.

Den Europæiske Centralbank (ECB) holder renten i ro. Det oplyser banken efter sit rentemøde torsdag.

Dermed er indskudsrenten fortsat på minus 0,4 procent. Renten blev senest justeret i marts 2016, hvor den blev sænket til det nuværende niveau.

ECB har tidligere meldt ud, at den vil holde renterne i ro frem til tidligst sommeren 2019, og forventningen bliver gentaget torsdag.

Der var derfor ikke forventet nogen ændringer i forbindelse med rentemødet blandt økonomer.

Den Europæiske Centralbank har som opgave at sikre stabile priser i eurozonen.

Målet er en inflation på to procent om året, men de seneste år har den været lavere.

Det har den været for at tilskynde bankerne til flere udlån og samtidig holde eurokursen lavere til gavn for virksomheder, der eksporterer. Det skal sparke gang i økonomien og løfte inflationen.

Ifølge Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, er økonomien i øjeblikket ikke i form til, at ECB hæver renten.

- Det går den forkerte vej med nøgletallene i Europa i øjeblikket, hvor væksten ser ud til at være gået næsten i stå.

- Det er normalt ikke en situation, hvor man vil sætte renten op, skriver han i en kommentar.

Las Olsen vurderer, at der vil komme en renteforhøjelse i december, fordi afmatningen i økonomien er midlertidig.

ECB har også købt obligationer for et par tusinde milliarder euro de seneste år, hvilket også skal give bankerne flere penge at låne ud, men det blev standset ved årsskiftet.

Nationalbanken i Danmark plejer at følge nogenlunde i hælene på ECB, når det kommer til renten, og derfor venter Las Olsen heller ikke, at der kommer renteforhøjelser herhjemme på den korte bane.