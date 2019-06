Dem skal MIR slå i finalen

Startede i garagen

Den 39-årige ingeniør Filip Granek fra Polen står bag firmaet XPTL, der er specialister i nanoteknologi, har ændret måden, virksomheder producerer indmad som printplader og andet teknologi til alt fra mobiltelefoner til fladskærme.

Virksomheden startede i en garage i hjembyen Wroclaw i Polen, hvor han nu har vundet den nationale EY-konkurrence som bedste vækst og innovationsvirksomhed.

- Det er lidt ligesom Apple og HP, der også startede i en garage, griner han, da Fyens Stiftstidende møder den polske vinder på Hotel Hermitage i Monaco.

HP-garagen er i dag et museum i Silicon Valley, hvor Granek netop har åbnet en afdeling, men størstedelen af de 40 ansatte arbejder dog med udvikling i Polen.

- Det ville være meget dyrere for mig at ansætte de specialister, jeg skal bruge i Californien, siger han.

Han var ellers ansat i en virksomhed som ingeniør, da han besluttede sig for at starte selv for fire år siden.

- Det var grænseoverskridende og en stor risiko, når man har to små børn og en familie, der der er afhængig af din løn, men jeg følte, at jeg var nødt til at gå mine egne veje for at få mere kontrol over mit arbejde, og nu står jeg her i Monaco, det er ret vildt, siger han.