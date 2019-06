De røde tal er væk: Minus i Odense C-virksomhed er blevet til gevinst

Regnskabstal for 2018 (Tal for forrige regnskabsår i parentes):

Regnskabstal for 2018 (Tal for forrige regnskabsår i parentes):Brutto-fortjeneste/-tab: 812.890 kr. (899.403 kr.)Resultat før skat: 27.141 kr. (-73.134 kr.)Resultat efter skat: 20.749 kr. (-58.890 kr.)Egenkapital: 1,1 millioner kr. (1,1 millioner kr.)Antal ansatte: 2 (2)Årets resultat er hele virksomhedens omsætning fratrukket alle udgifter i perioden. Det her man kan se, om virksomheden netto har tjent eller tabt penge i regnskabsåret.Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Det har især interesse, når firmaet ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.Omsætning er det samlede beløb, som virksomheden har solgt for i løbet af året.Egenkapitalen fortæller noget om virksomhedens værdi. I store træk er det alt hvad virksomheden ejer fratrukket virksomhedens gæld.