De danske forbrugeres optimisme er på højeste niveau i 2019

De danske forbrugere er tilsyneladende blevet mere positive omkring deres egen økonomiske situation og fremtiden.

Forbrugertilliden, der måler danskernes syn på deres egen og Danmarks økonomi, steg til 6,3 i august fra 2,9 i juli.

Det er det højeste niveau, der indtil videre er målt i 2019. Det viser en måling fra Danmarks Statistik.

Springet den seneste måned hænger især sammen med, at forbrugerne ser mere positivt på egen økonomi og tror på bedre tider om et år, end de tidligere gjorde.

Det kan synes paradoksalt i en tid, hvor handelskrigen mellem USA og Kina og aftagende vækst i verdensøkonomien fylder mediernes erhvervssider, og økonomer og eksperter taler om stigende risiko for, at de seneste års opsving lakker mod enden.

Tore Stramer, der er cheføkonom hos Nykredit, ser det som et tegn på, at forbrugernes privatøkonomi har det godt.

- Det er en artig overraskelse. Man kunne med rette have frygtet, at den tiltagende risiko for en ny global vækstafmatning havde gjort danskerne mere bekymrede, skriver han i en kommentar.

Indtil videre har de fleste ikke mærket de lidt mørkere udsigter for økonomien, forklarer Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom hos Danske Bank.

- Vi har relativt mange penge mellem hænderne. Vi får mere i løn, og der er lav inflation.

- Samtidig er renterne faldet massivt de seneste måneder, og det betyder for mange boligejere lavere renteudgifter og mere luft i økonomien, siger hun.

Danskerne skal først mærke krisen på egen krop, før det for alvor vil give anledning til sortsyn.

- For langt de fleste er det det helt nære, der afgør, om man synes, at det går godt.

- De fleste har stadig et job, vi ser ikke stigende ledighed, og boligmarkedet er fortsat i fremgang som helhed, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

På sigt vil dansk økonomi dog ikke kunne undvige, hvis verdensøkonomien bliver ramt af en nedtur. De økonomiske forhold er dog bedre end tiden op til sidste finanskrise.

- Vi har haft et mere sundt opsving. Når vi har brugt flere penge, har det været, fordi vi har haft flere penge. Der er ikke tale om at tage lån, som vi så op til sidste krise.

- Der er en større stabilitet i økonomien, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Forbrugertilliden er lavet ved at spørge 1000 danskere om deres økonomiske situation.

De bliver også spurgt til synet på Danmarks økonomi, forventninger til fremtiden og appetitten på at købe nye ting.