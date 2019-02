Danskes topchef: Forstår godt vi ikke er velkomne i Estland

Danske Banks midlertidige topchef, Jesper Nielsen, har forståelse for, at banken ikke er velkommen i Estland oven på den enorme hvidvasksag, hvor milliarder flød næsten ukontrolleret gennem dens estiske filial.

Alligevel erklærer han sig overrasket over, at det estiske finanstilsyn tirsdag har givet banken otte måneder til at forlade landet og lukke ned for dets aktiviteter.

- Det er en overraskelse for os. Også at det sker på denne her måde. Men vi forstår godt, at vi ikke er særligt velkomne i Estland oven på denne her sag.

- Vi forstår vreden og den effekt, sagen har haft i Estland, siger Jesper Nielsen.

Det estiske finanstilsyn har smidt Danske Bank ud af landet, da det ikke har tillid til, at banken har rettet op på den kultur, der førte til den store hvidvasksag.

- (Vi red.) sender høfligt den besøgende bank hjem, fordi den som gæst ikke kun har opført sig uhøfligt, men også har ødelagt værdifulde ejendele tilhørende dens vært, skriver det estiske finanstilsyn ifølge erhvervsmediet Direkt.

Kort efter nyheden fortalte Danske Bank, at man lukker ned for aktiviteterne i Baltikum og Rusland. En beslutning, der ifølge Jesper Nielsen har været flere måneder undervejs, ikke mindst da man for længe siden skar voldsomt ned på forretningen.

- Beslutningen om at lukke lokal forretning ned efterlod en meget spinkel forretning med omkring 650 nordiske erhvervskunder.

- Og det er svært at se, hvordan vi nogensinde skulle få en forretning ud af det. Så det er en økonomisk og en risikovurdering, der ligger bag, siger Jesper Nielsen.

Den estiske exit er seneste udvikling i hvidvasksagen, der har domineret nært alt for Danske Bank siden Berlingske Business afdækkede de første historier i 2017.

Og der vil ifølge Jesper Nielsen gå lang tid, inden sagen er fortid.

- Vi brugte selv et år, 70 mand og 200 millioner kroner på at undersøge det. Så det er kompliceret stof.

- En lang række myndigheder undersøger sagen. De skal sætte sig ind i materialet. Og når det har gjort det, så kommer der en proces til efter det. Så vi kommer til at leve med denne her sag i en rum tid, siger Jesper Nielsen.