Danskerne kan forvente lidt færre penge til alderdommen

Danskerne får formentlig lidt færre penge at forsøde alderdommen med i fremtiden.

Sådan lyder det fra et ekspertråd, der har haft til opgave at lave nye prognoser for danskernes pensioner.

Forventningen skyldes, at der er udsigt til en periode med lavere afkast på aktier, obligationer og ejendomme.

Dermed kommer pensionsopsparingerne ikke til at vokse i samme takt, som man tidligere forventede.

- Vores forventning er, at vi går en tid med lavere afkast i møde. Og det får selvfølgelig konsekvenser for danskernes pensionsopsparinger, siger Jesper Rangvid, formand for ekspertrådet, i en pressemeddelelse.

Der er stor forskel på, hvor meget man bliver ramt af de nye prognoser. Det afhænger af alder og den type opsparing, man har valgt.

Nuværende pensionister vil stort set ikke opleve nogen forskel i deres pensioner.

Anderledes er billedet for de danskere, som har lang tid igen på arbejdsmarkedet.

De kan forvente et fald i den forventede udbetaling på op til syv procent, hvilket i gennemsnit svarer til 7433 kroner om året.

Hos Forsikring & Pension fortæller administrerende direktør Per Bremer Rasmussen, at faldet for mange ikke kommer til at blive helt så stort.

Det skyldes, at ens pension bliver modregnet offentlige ydelser, og det vil ske i mindre grad, hvis pensionsopsparingen falder. Det gælder ydelser som folkepensionstillæg og boligsikring.

Han anbefaler alligevel, at man bruger de nye prognoser til at give sin pension et servicetjek.

- Man skal kigge på, hvad man i øjeblikket har at leve for, og hvad man har den dag, man går på pension.

- Hvis det hælder til den lave side, kan man så vælge at spare mere op, siger Per Bremer Rasmussen.

For de danskere, der har lang tid igen på arbejdsmarkedet, kan man også vælge at vente.

- Hvis der for eksempel er 40 år til pensionen, har man god tid til at kunne justere sine indbetalinger senere, siger Per Bremer Rasmussen.

Rådet, der har lavet de nye prognoser, er nedsat af de to organisationer Forsikring & Pension og Finans Danmark.

De repræsenterer forsikrings- og pensionsbranchen samt banksektoren.