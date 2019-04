Danske landmænd nyder godt af svinepest i Kina

Et omfattende udbrud af afrikansk svinepest i Kina har øget efterspørgslen på svinekød fra Danmark.

Slagterikoncernen Danish Crown bliver i øjeblikket kimet ned af kunder.

Den store interesse betyder, at noteringsprisen på grisekød - der er den betaling, landmændene får for at levere slagtesvin til slagteriet - i næste uge stiger til 10,30 kroner per kilo.

Det er 70 øre højere end ugen før, og man skal helt tilbage til 2001 for at finde en lige så stor bevægelse på én uge.

Ugen før bød også på en markant stigning, og samlet set får en landmænd omkring 150 kroner mere per gris end for et par uger siden.

- Der er en stor efterspørgsel fra specielt det kinesiske marked. Bevægelsen er nået til markedet i Europa, fordi kineserne køber så meget kød, siger Lars Albertsen, der er global salgsdirektør hos Danish Crown.

Kina har siden august været ramt et stort udbrud af afrikansk svinepest.

Svinepesten er ikke farlig for mennesker, men 90 procent af de svin, der smittes, dør af sygdommen.

Kineserne er verdens største forbrugere svinekød i verden, og cirka hver anden gris i verden er i Kina.

- Svinepesten i Kina ser ud til at være værre, end det først var antaget. Det gør, at der er stor mangel på svinekød, og derfor oplever vi en stor efterspørgsel, siger Lars Albertsen.

Set i et historisk perspektiv er den nuværende pris på svinekød ikke høj.

- Det er ikke et prangende niveau, men det er bedre end de sidste 18-20 måneder.

- Den seneste prisstigning giver landmændene flere penge, og det er ingen tvivl om, at det falder på et tørt sted, siger Lars Albertsen.

Han vurderer, at priserne kan fortsætte op i den kommende tid.

- Vi er optimister, og vi forventer, at den positive efterspørgsel vil fortsætte. Det er et længerevarende fænomen, siger Lars Albertsen.

Danish Crown er Danmarks største slagterikoncern og omsætter årligt for 62 milliarder kroner. 20-25 procent af salget går til Kina.