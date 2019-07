Danske jordbær fra april til september: Sæsonen er langt fra slut endnu

Seks fordele ved Arne Larsens jordbærproduktion

1. Større udbytteJordbærplanterne under dække har næsten altid optimale forhold, derfor giver hver plante et kilo jordbær per sæson. Frilandsjordbærrene giver kun 350-400 gram per plante.



2. Mindre spild



Når jordbærrene dyrkes som hos Arne Larsen, er der et mindre spild. For eksempel rådner jordbærrene ikke på grund af regn eller svamp.



3. Pluk efter behov



Jordbærrene kan sidde længere tid på planterne, efter de er modne. Derfor kan man plukke bærrene efter behov og bliver ikke nødt til at plukke det hele, fordi vejrudsigten lover voldsomt regnvejr.



4. Næsten ingen ukrudt



Placeringen i de høje rander betyder, at der næsten ingen ukrudt vokser mellem planterne. Det sparer en hel del lue-arbejde.



5. Mindre vand



Vandingsystemet i tunnellerne er meget koncentreret. Det betyder, at der bruges meget mindre vand, end hvis man for eksempel har en vandkanon til at sprøjte vand ud over en mark.



6. Ingen sprøjtegifte



Det er ikke optimalt at bruge sprøjtegifte i plastictunneller, derfor bruger Arne Larsen ikke sprøjtemidler.