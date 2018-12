Danske aktier luner sig på våbenhvile i handelskrig

De finansielle aktiemarkeder stiger over en bred kam efter ny udvikling i toldkrig mellem USA og Kina.

Der blæser mandag formiddag positive vinde hen over det danske aktiemarked, efter at USA og Kina har indført en våbenhvile i den verserende handelskrig.

Det danske C25-aktieindeks stiger samlet lidt over en procent efter cirka tre timers handel.

- Der er tale om en afmålt sprudlen, for investorerne kan godt se, at der ikke er en endelig aftale, men at man kun har udskudt pinen med tre måneder, siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

USA og Kina har bekriget hinanden på handel gennem det meste af 2018.

Og netop handelsstriden var på forhånd udpeget som et diskussionspunkt mellem de to ledere på G20-topmødet, der blev afholdt i Argentina i weekenden.

Her blev USA's præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jinping, enige om en 90 dage lang pause i handelskonflikten.

- Der ligger nogle hårde forhandlinger, når man kigger frem. Det er også derfor, at man kan se, at der ikke grund til at kickstarte en fest nu og her, siger Jacob Pedersen.

Xi og Trumps håndslag om at bilægge striden for nuværende fik mandag aktiemarkederne i Asien til at stige, og nu følger Danmark og resten af Europa altså trop.

- Hos investorerne hersker der stadig en vis nervøsitet for, at der kan være nogle væksthuller, som man misser. Men lige i dag er der god grund til at drage lettelsens suk, siger Jacob Pedersen.

Aktuelt er import til USA fra Kina ramt af ekstra told på varer til en værdi af samlet 250 milliarder dollar. Kina har svaret igen ved at forhøje tolden på amerikanske varer til en værdi af 110 milliarder dollar.

Våbenhvilen betyder konkret, at landene de næste måneder vil afholde sig fra at hæve toldsatserne yderligere på hinandens varer.

Det skal give landene tid til at arbejde sig frem til en permanent aftale.