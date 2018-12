Danske Banks ejere: Ny bestyrelse kan genskabe tilliden

Danske Banks største aktionærer mener, at der skal nye folk i bestyrelsen for at genskabe tilliden til banken.

Der er brug for nye folk i Danske Banks øverste lag, hvis befolkningen, kunder og politikere igen skal have tillid til banken.

Sådan lyder det fra flere af Danske Banks største aktionærer på bankens ekstraordinære generalforsamling fredag i København, hvor der skal vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

- Hvidvasksagens store alvor og det forhold, at ledelsen har været for længe til at reagere, har skabt et behov for omfattende forandringer.

- Der ligger en stor opgave med at få genoprettet tilliden, siger Claus Wiinblad, der er aktiechef hos pensionsgiganten ATP.

Det er første gang, at Danske Banks bestyrelse står over for aktionærerne, siden banken i september offentliggjorde sin egen undersøgelse af sagen om hvidvask i Estland.

Rapporten viste, at lyssky kunder havde ført gigantiske beløb gennem den estiske filial gennem en årrække.

Bankens bestyrelse og ledelse har fået hård kritik for ikke at have stoppet aktiviteterne trods en række advarsler.

På generalforsamlingen står bestyrelsesformand Ole Andersen til at ryge ud, og han erklærer sig enig i skiftet.

- Det, der er sket i Estland, er på ingen måde acceptabelt. Sagen har givet mig anledning til at overveje min egen rolle.

- Jeg finder det rigtigt, at sagen har konsekvenser for bestyrelsen og i særdeleshed for bestyrelsens formand, siger Ole Andersen på generalforsamlingen.

Han er blevet presset til at stoppe af Mærsk-familien, der er største aktionær i banken og har krævet en oprydning i bestyrelsen.

Der er lagt op til, at det bliver Karsten Dybvad, nuværende direktør i Dansk Industri, som fremover skal føre taktstokken i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Jørn P. Jensen er også på vej mod udgangen.

Han står til at blive afløst af Jan Thorsgaard Nielsen, der til daglig er investeringsdirektør i A.P. Møller Holding, der passer på Mærsk-familiens store formue.

- Vi vurderer, at Karsten og Jan har et sæt værdier, som sammen med resten af bestyrelsen kan sætte rammerne for den store opgave, banken står over for, siger Robert Uggla, direktør for A.P. Møller Holding.

Mere end 53 procent af aktionærerne er repræsenteret på generalforsamlingen - enten ved at være til stede eller ved på forhånd at have afgivet fuldmagter.

Aktionærerne har måttet se værdien af deres aktier falde med mere end 40 procent i år.

- Det er en sag, der har skadet Danmarks omdømme internationalt, og de private investorer har betalt prisen, siger Mikael Bak, der er direktør for Dansk Aktionærforening, på generalforsamlingen.