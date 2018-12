Danske Banks datterselskab vil sælge svensk afdeling fra

Ifølge Børsen kan et par milliarder være på vej til Danske Bank-koncernen i bytte for 115.000 pensionskunder.

I Danske Bank-koncernen forhandler man om et salg af den svenske del af Danica Pension. Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen. Ifølge erhvervsmediet Børsen kan handlen indbringe over to milliarder.

Danica Pensions svenske afdeling har efter eget udsagn 150.000 privatkunder og 15.000 virksomhedskunder.

I meddelelsen til fondsbørsen skriver banken, at den fortæller om forhandlingerne af hensyn til en "mediehenvendelse".

De pågående forhandlinger er med én konkret køber. Der er dog stadig kun tale om forhandlinger, så banken understreger, at salget måske ikke bliver til noget.

- Danske Bank og Danica Pension vil komme med yderligere oplysninger, hvis og når dette er påkrævet, står der i meddelelsen.

Børsen skriver, at den mulige køber er den danske kapitalfond Polaris, der sammen med tyske Acathia Capital vil købe den svenske pensionsforretning.

Polaris har ikke ønsket at give en kommentar til Børsen.