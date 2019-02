Danske Bank sigtet i Frankrig for hvidvask for millioner

Danske Bank er officielt sigtet ved en domstol i Frankrig i forbindelse med bankens store hvidvasksag. Sigtelsen kommer fra en undersøgelsesdommer ved Tribunal de Grande Instance de Paris.

Det oplyser Danske Bank via fondsbørsen.

Ifølge meddelelsen er Danske Bank sigtet for hvidvask af 21,6 millioner euro - 161,2 millioner kroner. Sigtelsen betyder, at Danske Bank skal stille en sikkerhed på 10,8 millioner euro.

Ifølge Danske Banks oversættelse af sigtelsen lyder den:

- For medvirken, i Frankrig og i udlandet (navnlig i Estland og i Luxembourg) i perioden fra 2007 (fra 1. februar og frem) til 2014, i talrige transaktioner omfattende investering, sløring eller konvertering af det direkte eller indirekte provenu af kriminelle handlinger gennem åbning af falske transitkonti beregnet til indsætning af pengesummer fra organiseret skattesvig og ved at tillade debitering af disse konti med talrige transaktioner under dække af modregning uden nogen form for økonomisk berettigelse.

Sagen er en del af den store hvidvasksag, hvor Danske Bank ifølge sin egen rapport kan være blevet brugt til hvidvask for op mod 200 milliarder euro - omkring 1500 milliarder kroner - via sin estiske filial.

Filialen lod fra 2007 til 2015 store beløb flyde igennem sig fra personer og virksomheder fra det tidligere sovjetunionen. Det skete nært uden kontrol og i samarbejde med ansatte i filialen.

Sagen har halveret Danske Banks markedsværdi og ført til, at både tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgen og tidligere bestyrelsesformand Ole Andersen har forladt banken.

I september offentliggjorde Danske Bank sin egen rapport om hvidvasksagen.

Den konkluderede, at trods der var sket betydelige fejl, men at der ikke juridisk var noget at komme efter. Rapporten konkluderede ikke, at der definitivt var sket hvidvask, men at det var en stærk mistanke.

Det er dog ikke, hvad der er konkluderet i Frankrig, og sigtelsen lyder yderligere ifølge Danske Banks oversættelse:

- Idet forholdene er begået på organiseret vis gennem anvendelse af talrige agenter, har disse transaktioner ikke haft andet formål end at skjule slutdestinationen for de uretmæssigt tilegnede midler og gøre det muligt for modtagerne at anvende disse i udlandet efter hvidvaskning i uigennemsigtige kredsløb.

Danske Bank bliver efterforsket af en lang række myndigheder i forbindelse med sagen, der er beskrevet som den største hvidvaskskandale i nyere tid. Det tæller blandt andet myndighederne i Danmark, Storbritannien og USA.