Danske Bank lukker også i Rusland og resten af Baltikum

Efter krav om at forlade Estland har Danske Bank besluttet at trække sig fra hele Baltikum og Rusland.

Danske Bank accepterer et krav fra det estiske finanstilsyn og lukker sin afdeling i Estland hurtigere end tidligere annonceret. Samtidig vil Danske Bank lukke deres aktiviteter i resten af Baltikum og Rusland.

Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen.

- Vi anerkender, at den alvorlige sag om mulig hvidvask i Estland har været en belastning for det estiske samfund, og at det estiske tilsyn på den baggrund finder det bedst, at vi indstiller bankaktiviteterne i landet, skriver direktør Jesper Nielsen i meddelelsen.

Derudover oplyser Danske Bank, at banken trækker sig fra sine aktiviteter i Litauen, Letland og Rusland. Et delt servicecenter i Litauen får som det eneste lov at bestå.

Servicecenteret har "en række administrative funktioner for banken".

- Vi har de senere år haft en strategi om at fokusere på de nordiske kernemarkeder og har i den forbindelse også neddroslet aktiviteterne i Baltikum.

- Beslutningen om helt at afvikle vores aktiviteter i Baltikum og Rusland er i overensstemmelse med denne strategi, siger Jesper Nielsen.

Tirsdag bad det estiske finanstilsyn Danske Bank forlade Estland efter en sag om mulig hvidvask gennem bankens estiske filial.

Aktiviteterne i det tidligere Baltikum har fyldt meget for Danske Bank, siden det i 2017 kom frem at bankens estiske afdeling havde ladet milliarder og atter milliarder euro flyde igennem sig nært uden kontrol.

Det har ledt banken ud i en voldsom krise, der har medført efterforskninger fra myndigheder i flere lande, hovedparten af ledelsens afgang og en halvering af markedsværdien.

Forretningsmæssigt er de baltiske aktiviteter dog ikke store. Samlet har banken et udlån i sin Noncore-division, der tæller Baltikum og resterne af den irske forretning, på 14,9 milliarder kroner. Bankens samlede udlån er på 1769 milliarder kroner.

- Alle de daglige bankforretninger med kunderne i Noncore Baltikum er bragt til ophør, ligesom salget af nye produkter er stoppet.

- De tilbageværende kundekonti er ved at blive lukket ned, og kunderne er blevet varslet. Processen er godt i gang, og langt de fleste tilbageværende konti vil blive lukket ned i første kvartal 2019, skrev Danske Bank i sit regnskab for 2018.