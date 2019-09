Danske Bank justerer internt og siger farvel til chefer

Danske Banks nye topchef, hollandske Chris Vogelzang, er for alvor begyndt at sætte sit aftryk på banken, som han kom til i maj i år.

Som led i en justering af bankens organisation bliver der nu sagt farvel til tre direktører, samtidig med at der tages imod et par nye.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Danske Bank forklarer, at forretningsområdet "Group Development" opløses, og at de fleste af udviklingsaktiviteterne flyttes ud i bankenhederne med henblik på at bringe dem tættere på kunderne og skabe en enklere og mere effektiv organisation.

Dertil bliver de såkaldte "private banking"-aktiviteter, der har været en del af området med service af velhavende kunder, også flyttet ud i bankenhederne for at sikre en større sammenhæng mellem bankens forskellige tilbud.

I forbindelse med organisationsændringen i Danske Bank fratræder Christian Baltzer sin stilling som finansdirektør, samtidig med at Jim Ditmore forlader sin stilling som driftsdirektør.

Som en konsekvens af opløsningen af forretningsområdet "Group Development" bliver der også sagt farvel til Frederik Gjessing Vinten, der har været øverste chef for netop "Group Development".

Nye direktører i banken er Stephan Engels og Berit Behring, samtidig med at Jacob Aarup-Andersen, der i forvejen er direktør i Danske Bank, får et nyt ansvarsområde.

Ifølge Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker i Sydbank, kan ændringerne skyldes, at den nye topchef begynder at sætte sit eget hold efter at have haft noget tid til at se organisationen an.

- I den forbindelse er han nået frem til, at han ser det bedste potentiale i en ny ledelse. Han har fundet ud af, at de mennesker, han nu stiller med, har det bedste match i forhold til den ledelsesstil, han har.

- Man ser sommetider i forbindelse med topchefskifte, at der kan komme nogle rokader og udskiftninger på toplederplan, siger Mikkel Emil Jensen.

Mens Stephan Engels og Jim Ditmore fratræder deres stillinger fra dags dato, forlader Frederik Gjessing Vinten først banken i midten af november.