Danske Bank har mistet 11.000 kunder efter hvidvasksag

Hvidvasksagen i Estland har ført til lavere kundetilfredshed i Danske Bank. Særligt private kunder er sure.

Danske Bank mistede 11.000 privatkunder i Danmark i 2018, hvor sagen om hvidvask i Estland satte banken i et negativt lys.

Det fremgår af bankens årsregnskab, der er offentliggjort fredag morgen.

Kundeafgangen svarer til 0,8 procent af privatkunderne i Danmark. Til gengæld er antallet af virksomhedskunder uændret.

Danske Bank fortæller desuden, at kundernes tilfredshed er dalet gennem året.

- Dette er mest udtalt blandt privatkunderne i Danmark, hvor kundetilfredsheden ligger langt under vores mål.

- Der har også været en negativ effekt blandt erhvervskunderne i Danmark og i mindre udstrækning i Sverige, skriver banken.

I løbet af 2018 har Danske Bank afholdt omkring 150 dialogmøder i bankens filialer. Her har bankens kunder kunnet få en forklaring om hvidvasksagen.

- Vi er fast besluttede på at genvinde vores kunders tillid, men vi erkender, at det kommer til at tage tid, skriver Danske Bank.

Danske Bank offentliggjorde sin egen undersøgelse af sagen i september.

Den viste, at omkring 1500 milliarder kroner var strømmet gennem den estiske filial i perioden 2007 til 2015. En stor del af beløbet er betegnet som mistænkeligt.

Danske Bank oplyser i regnskabet, at det over de næste tre år vil investere to milliarder kroner i tiltag, der skal styrke bankens værn mod hvidvask.

Sagen om hvidvask i Estland har kostet jobbet for både topchef Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen.

I øjeblikket er Jesper Nielsen udpeget som midlertidig direktør, mens der arbejdes på en permanent løsning.

Karsten Dybvad - tidligere direktør for Dansk Industri - blev i december valgt som ny bestyrelsesformand.

Ud over kundeafgang og lavere tilfredshed har sagen om hvidvask også kostet penge for aktionærerne.

De har i løbet af det seneste års tid måttet se aktiekursen blive halveret, i takt med at detaljer om sagen er kommet frem.

Forude venter afslutningen på en række undersøgelser fra myndigheder i USA, Storbritannien, Frankrig og Danmark. Det kan ende med bøder i milliardklassen.

Danske Bank skriver i regnskabet, at det ikke kan sige noget om tidshorisonten for sagerne og størrelsen på eventuelle bøder.