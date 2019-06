Danske Bank hævede gebyrer for investeringsprodukt for meget. Det koster direktør Jesper Nielsen jobbet.

Danske Bank fyrer Jesper Nielsen, der er direktør for bankens forretning i Danmark og tidligere har været administrerende direktør.

Det sker som følge af en sag, hvor 87.000 danske kunder samlet har betalt 400 millioner kroner for meget i gebyrer på investeringsprodukter.

Konkret handler sagen om produktet Flexinvest Fri, hvor kunderne overlader investeringsfolk i Danske Bank ansvaret for at få pengene til at yngle.

Gebyrerne blev i 2017 sat så højt, at prisen ikke gik hånd i hånd med, hvad kunderne kunne forvente i afkast.

Jesper Nielsen var en af de ansvarlige for Danske Banks aktiviteter i Danmark, da gebyrerne blev hævet. Bankens bestyrelse mener derfor, at han ikke kan fortsætte.

- Jesper Nielsen har gjort en betydelig indsats i banken gennem mange år, senest som midlertidig administrerende direktør, hvilket vi takker ham for, siger Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad.

- Men i den konkrete sag var han på daværende tidspunkt en af de ansvarlige bankdirektører, der ikke i tilstrækkelig grad sikrede, at Flexinvest Fri-produktet var det rigtige i forhold til kunderne. Derfor mener vi ikke, at Jesper kan fortsætte i stillingen, siger han i en pressemeddelelse.

Jesper Nielsen har været direktør for Danske Banks forretning i Danmark siden 2016 og har samlet været i banken i 23 år.

Han blev udpeget som midlertidig administrerende direktør for banken, da nordmanden Thomas Borgen stoppede i oktober efter sagen om hvidvask i Estland.

Jesper Nielsen bestred posten som øverste chef til 1. juni, hvor hollænderen Chris Vogelzang tog over.

Danske Bank vil kompensere de berørte kunder. En typisk kunde kan forvente at få 1000-2000 kroner retur. Banken vil selv tage kontakt til kunderne, der kan forvente at få pengene inden udgangen af 2019.

Danske Bank blev opmærksom på sagen i 2018, da en medarbejder henvendte sig til bankens interne kontrolgruppe.

Desuden har der været et mindre antal klager fra kunder over det høje gebyr.

Danske Bank oplyser, at Finanstilsynet er orienteret om sagen. Banken forventer at få hård kritik fra tilsynet.