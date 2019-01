Danske Bank bliver sagsøgt i sag om hvidvask i Estland

Australske IMF Bentham vil betale et dansk søgsmål mod Danske Bank på vegne af en række store aktionærer.

Selskabet, der har speciale i at finansiere søgsmål for aktionærer, mener, at Danske Bank har tilbageholdt information i sagen om hvidvask i Estland.

Søgsmålet kan blive en af de største erstatningssager i dansk historie, da den kan løbe op i flere milliarder kroner.

Det vurderer partner Thomas Ryhl fra advokatfirmaet Njord Law Firm, der sammen med advokatfirmaet Quinn Emanuel er udpeget til at repræsentere aktionærerne.

- Det er en stor sag, fordi der er tabt mange milliarder i børsværdi for de store aktionærer, som har købt aktier i Danske Bank i tiltro til de meddelelser, der kom fra banken.

- Hvor stort vores krav bliver, afhænger af hvilke aktionærer vi kommer til at repræsentere. Vi kommer kun med et krav, hvis vi kan samle aktionærer, der repræsenterer en hel del milliarder i tab, siger Thomas Ryhl.

Han mener, at Danske Bank var for længe til at gøre investorerne opmærksomme på omfanget af sagen om hvidvask i Estland, hvor lyssky kunder sendte omkring 1500 milliarder kroner gennem banken i 2007-2015.

- Danske Bank har ikke rettidigt orienteret markedet om, at der var en sag. Og da man endelig gjorde det, gjorde man ikke nok ud af det og gav ikke nok information, så markedet kunne indrette sig efter det.

- Det har haft den konsekvens, at aktionærer har købt aktier for dyrt, i forhold til hvad kursen villet have været, hvis man havde kendt til omfanget af sagen, siger Thomas Ryhl.

Danske Banks aktionærer har gennem de seneste 18 måneder måttet se aktiekursen blive omtrent halveret.

Erstatningskravet går på kompensation til de aktionærer, der har mistet store millionbeløb som følge af de fejl, der er begået af Danske Bank.

Det er henvendt til aktionærer med mange Danske Bank-aktier. Det gælder selskaber som pensionskasser og kapitalforvaltere.

Søgsmålet er åbent for investorer, der har tabt penge på deres Danske Bank-aktier mellem 29. april 2014 og 19. september 2018.

Det fungerer på den måde, at IMF Bentham betaler for at føre sagen, uden at aktionærerne skal have penge op af lommen.

Til gengæld skal det australske selskab så have del af en eventuel erstatning.

Danske Bank er i forvejen centrum for søgsmål i USA, hvor flere advokatfirmaer er ved at samle aktionærer til gruppesøgsmål.

Danske Bank har ingen kommentarer til det seneste søgsmål.