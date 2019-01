Danske Bank bliver sagsøgt af aktionær i USA

En amerikansk pensionsfond har valgt at lægge sag an mod Danske Bank for blandt andet bedrageri.

Danske Bank og fire tidligere topchefer er blevet sagsøgt af en amerikansk aktionær, der anklager banken for bedrageri. Det sker som følge af svindlen, der fandt sted i bankens afdeling i Estland.

Sagsøgeren peger også på, at banken skal have pustet prisen på sine aktier kunstigt op ved ikke at gribe ind over for omfattende hvidvask i den estiske afdeling.

Det er en pensionsfond i New York, der har lagt sag an mod banken og de tidligere chefer ved distriktsdomstolen på Manhattan.

Søgsmålet nævner blandt andre tidligere topchef Thomas Borgen og tidligere bestyrelsesformand Ole Andersen.

Pensionsfonden ansøger også om at kunne køre sagen som et gruppesøgsmål. Det gør det muligt for flere personer og selskaber at lægge sag an i fællesskab mod banken.

Hos Danske Bank har man sent onsdag aften dansk tid endnu ikke modtaget en officiel henvendelse omkring søgsmålet. Det fortæller pressechef Kenni Leth.

- Vi har ikke nogen kommentarer, da vi ikke har modtaget noget endnu, siger han til Ritzau.