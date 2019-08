Det stod klart for Danske Bank, at kunderne stod til at tabe penge på Flexinvest Fri, hvis banken hævede deres gebyrer. Alligevel forhøjede banken gebyrerne på ordningen for at tjene penge til sig selv. Banken vidste besked allerede halvandet år, før den selv har hævdet. Det viser en aktindsigt til Ritzau Finans.