Dansk trang til økologisk frugt fra udlandet slår rekorder

Der bliver handlet med økologiske varer i begge retninger over den danske grænse som aldrig før, viser tal over salget i 2017 fra Danmarks Statistik.

Særligt bliver der importeret mere økologisk frugt og grønt. Modsat blev økologiske mejeriprodukter som smør, æg og mælk en milliardeksport for første gang i 2017.

Tallene for det økologiske salg kommer fra Danmarks Statistik med omkring 12 måneders forsinkelse, så opgørelsen fra 2017 er den mest opdaterede indikator på det økologiske salg.

På bundlinjen står tilbage, at Danmark importerer mere økologi, end producenterne eksporterer målt i kroner og øre. Forskellen er omkring 900 millioner kroner.

For producenterne af økologiske varer i Danmark er tallene dog udelukkende godt nyt ifølge brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Ud over en voksende efterspørgsel i Danmark bliver det også nemmere at være økologisk landmand, når eksporten også vokser, lyder det fra afdelingsleder Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer.

- Det er rigtig godt for dansk økologi, fordi det betyder, at de danske producenter bliver mindre afhængige af hjemmemarkedet, hvor priskonkurrencen er særlig hård i detailsektoren, siger hun.

Hun glæder sig over, at flere af de såkaldte eksportfremstød ser ud til at give pote i Italien, Kina og Tyskland.

Væksten i både salg og køb af økologiske varer i Danmark bekræfter Økologisk Landsforening i, at Danmark ifølge dem har en "førerposition i verden", hvad angår økologi.

Det fortæller markedschef for eksport i Økologisk Landsforening, Pernille Bundgård.

- Vores andele af forbrugere i Danmark, der putter økologi i kurven, er den højeste i verden. Samtidig stiger eksporten til udlandet, siger hun.

Hun peger på salget af økologiske drikkevarer, såsom juice og the, som en af de fremmeste eksportsucceser.