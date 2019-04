Dansk topchef stopper i spidsen for tyske Lidl

Jesper Højer gjorde kometkarriere i Lidl, men træder tilbage efter to år som koncernchef for discountkæden.

Den globale koncernchef for supermarkedskæden Lidl, Jesper Højer fra Danmark, stopper efter to år i spidsen for koncernen.

Det skriver flere tyske medier, hvilket Lidl Danmark bekræfter over for erhvervsmediet Finans.dk tirsdag.

40-årige Højer gjorde lynkarriere i den store tyskbaserede discountkæde.

Han overtog topstillingen i foråret 2017, efter at den hidtidige chef, Sven Seidel, blev afskediget med omgående virkning. Højer blev i 2015 medlem af direktionen.

Han er nu ifølge eget udsagn trådt tilbage for at få en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, skriver tyske Focus.de.

Ifølge mediet fortæller danskeren også, at det ikke har været en let beslutning.

Lidl-ejeren Schwarz-Gruppe har de seneste uger haft gang i svingdøren.

Således er det ikke længe siden, at en af selskabets andre store virksomheder, Kaufland, sagde farvel til direktør Patrick Kaudewitz, som fratrådte af "personlige grunde", skriver Frankfurter Allgemeine.

Chef for Schwarz-Gruppe Klaus Gehrig takker danske Højer for sit engagement i virksomheden.

Ifølge Lidl Danmark har kæden globalt over 250.000 medarbejdere.

Derudover har Lidl ifølge Frankfurter Allgemeine en omsætning på 97 milliarder euro svarende til 724 milliarder danske kroner, hvilket placerer Lidl blandt verdens største handelskoncerner.

Lidl meldte tidligere i år ud, at kæden ville indlede en større satsning i Danmark.

Således vil Lidl åbne omkring 100 nye butikker i Danmark de kommende år.

Men det bliver altså næppe med en dansker i spidsen.

Midlertidig chef for Lidl bliver den 38-årige italiener Ignazio Paterno, indtil der findes en permanent løsning.