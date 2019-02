Dansk økonomi vokser med laveste fart i fem år

Danmarks økonomi voksede med 1,2 procent i 2018. Det viser den første opgørelse fra sidste år, som Danmarks Statistik har offentliggjort.

Det er særligt privatforbrug og eksport, som har trukket fremgangen i økonomien.

Væksten er på det laveste niveau siden 2013, men ifølge Danmarks Statistik er en del af forklaringen teknik.

Det skyldes blandt andet, at en virksomhed solgte et patent for ni milliarder kroner i 2017, som har trukket væksten op det år.

Men der er tvivl om, hvornår betalingen skal regnes med i tallene. Det kan ifølge Danmarks Statistik derfor betyde, væksten i 2018 egentlig er højere, end tallene viser.

Hos Dansk Byggeri vurderer cheføkonom Bo Sandberg, at dansk økonomi er i god form. Han betegner dog en vækst på 1,2 procent som moderat.

- Selv om eksporten kom stærkt igen mod slutningen af året, er det på hjemmemarkedet vækstmotorerne findes i skikkelse af privatforbrug, boligbyggeri og investeringer.

- Samtidig var 2018 også fortsat et fantastisk godt år på både arbejdsmarkedet og boligmarkedet, siger han i en kommentar.

Hos Nykredit påpeger cheføkonom Tore Stramer, at Danmark indtil videre er veget uden om den økonomiske usikkerhed, der spøger rundt i verden.

Handelskrigen mellem Kina og USA samt hele brexit-spørgsmålet kan dæmpe væksten på globalt plan.

- Det er naturligvis positivt og vidner i min optik om, at dansk økonomi samlet set fremstår i god form i forhold til at modstå den nuværende globale usikkerhed, skriver han i en kommentar.

Det bliver dog næppe ved med at være tilfældet. Danmark eksporterer meget til udlandet og vil derfor på et tidspunkt blive ramt. Det vurderer Bo Sandberg.

- Det kan godt være, at vores eget kernesunde danske opsving kan holdes på sporet gennem det meste af 2019 også.

- Men før eller siden vil vi blive trukket ned i fart af den øvrige verdensøkonomi, siger han i en kommentar.