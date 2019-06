Dansk økonomi 2019: Himlen er blå, men mørke skyer lurer i horisonten

Erhverv. Første halvår af 2019 er gået, og det er tid til at tage temperaturen på dansk økonomi. Der er meget positivt at fremhæve, men der lurer også flere usikkerhedsfaktorer, end vi er vant til at balancere med. De kan lægge en dæmper på opsvinget.

Overordnet går det rigtig godt for dansk økonomi for tiden. Der er fortsat fremgang i økonomien i både Danmark og mange steder i verden. Dog er der udsigt til, at fremgangen bliver svagere i de kommende måneder. Det viser sig især i forhold til eksport og privatforbrug, som har trukket fremgangen i økonomien i de første måneder. Vi er selv herrer over mange faktorer, som har indflydelse på samfundsøkonomien. Men der er også faktorer, som vi blot må tilpasse os. Og flere vinde fra udlandet kan potentielt sende mørke skyer ind på vores danske, blå himmel. Seks måneder inde i 2019 har vi lagt det bedste af opsvinget bag os - forstået på den måde, at økonomien har toppet. Vi kaster et tilbageblik på dansk økonomi i det følgende, hvor vi naturligvis også kigger fremad.

Finansnyt Finansnyt er leveret til Erhverv+ af Sydbank, der er Danmarks fjerde største bank og en af landets største erhvervsbanker.Søren V. Kristensen er chefanalytiker i Sydbank.

Danskerne har flere penge De danske forbrugere har fortsat medvind i privatøkonomien. Her er der er sket en fremgang i reallønnen, som betyder, at danskerne har fået flere penge mellem hænderne og dermed en større købekraft. De ekstremt lave renter gør det billigt at have bolig- og billån, og det letter gældsbyrden hos forbrugerne. Derfor er danskerne i en gunstig situation, hvor de stabilt øger forbruget med cirka to procent om året og samtidig nedbringer deres gæld og sparer op. Dog er det private forbrug meget forsigtigt denne gang sammenlignet med tidligere opsvingsperioder på trods af, at forbrugerne har mindst ligeså gode vilkår. Normalvis ser man, at forbruget er markant højere, men det er ikke tilfældet denne gang. En af forklaringerne er formentlig, at danskerne har lært af finanskrisen og er mere tilbageholdende med at forbruge. En anden forklaring er, at vi har et højt niveau af gæld i Danmark, fordi det er den måde, vi har valgt at strukturere økonomien på, hvor vi ejer vores egne huse og selv sparer op til pension. Det medvirker til, at mange prioriterer at afdrage på deres gæld, når de har flere penge mellem hænderne.

Beskæftigelsen er i top Kigger man på beskæftigelsen, går det også rigtig godt. Vi har rekordmange danskere i beskæftigelse, hvilket har en stor andel i det økonomiske opsving. I den seneste optælling fra februar 2019 var bruttoledigheden nede på 3,7 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsen kan dog ikke blive ved med at stige i al uendelighed, og vi er ved at nå et niveau, hvor de ledige ressourcer er opbrugt. Det kan risikere at holde væksten nede i lavt gear fremadrettet og måske endda true væksten. Samtidig tegner der sig også et billede af, at virksomhederne har svært ved at finde de hænder, som de har behov for. I takt med, at ledigheden falder i en højkonjunktur, bliver efterspørgslen på arbejdskraft større. Det skaber flaskehalse på visse områder af arbejdsmarkedet, for eksempel manglen på faglærte eller ingeniører, da faggruppen ikke kan udfylde markedets behov, og derfor bliver mere værd. Spørgsmålet er så, om det ender med, at efterspørgslen på arbejdskraft bliver så stor, at vi begynder at få for høje lønstigninger i forhold til udlandet. Det vil forværre virksomhedernes konkurrenceevne og ramme eksporten.

Vestenvinden tager til Handelsstriden mellem Kina og USA er en af de ubekendte faktorer, som kan få indflydelse på og dæmpe væksten på global plan. Dog har Danmark indtil videre veget uden om den økonomiske usikkerhed, der spøger vestpå. Dermed er der - for nu - ikke tegn på, at usikkerheden i den globale økonomi har ramt Danmark. Der er en pæn fremgang i eksporten, hvilket også var den primære vækstmotor i slutningen af 2018. Derfor bliver det spændende at se, om den globale svækkelse af økonomien kommer til at påvirke Danmark, når vi kigger fremad. Tallene for eksporten hopper, men samlet set har den danske eksport klaret sig godt det seneste halve år. Det bliver afgørende for den danske eksport, at handelskrigen ikke eskalerer yderligere. I starten af maj var der udsigter til en løsning mellem parterne, men som nu er brudt sammen. Derfor er udsigten til en løsning på striden sparket længere ned ad vejen. Det er selvfølgelig en faktor, der påvirker danske eksportvirksomheder, som afsætter til USA, og kan betyde, at det ikke bliver et ligeså godt år for disse virksomheder. Men sammenligner vi os med resten af Europa, har vi klaret os godt det seneste halve år. I resten af Europa er det gået en anelse ned ad bakke, hvor opbremsningen har været mere udtalt. Særligt Tyskland er udsat. Det er dog urealistisk at tro, at vi ikke kan blive ramt på sigt. USA's præsident Trump truer samtidig med at lægge straftold på europæiske biler, der indføres i USA, som modsvar på, at EU har lagt told på en række amerikanske varer. Beslutningen har Trump udskudt til november, men den hænger som en trussel over den europæiske bilindustri.