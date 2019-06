Dansk koncern fyrer fire ledere for snyd med køb af it-udstyr

Køb af mobiler og tablets til eget forbrug og dyre restaurantbesøg har ført til bortvisning af fire ledende medarbejdere hos den danske milliardvirksomhed Kemp & Lauritzen.

Det oplyser Kemp & Lauritzen, der arbejder med el og vvs og har omtrent 2000 ansatte.

De fire har stik imod reglerne købt mobiler og tablets for tusindvis af kroner.

Købene er sket under en kontrakt med Bygningsstyrelsen, der i samme sag har suspenderet otte ansatte.

De tvivlsomme køb er foregået, ved at mobiler og tablets er blevet købt, men forklædt som andre varer, og ansatte hos Bygningsstyrelsen skal have samarbejdet om manøvren og godkendt regningerne.

Samlet beløber indkøbene af it-udstyr sig til 186.000 kroner. Derudover har flere ansatte hos Bygningsstyrelsen kunnet købe varer hos Kemp & Lauritzen med rabat.

Kemp & Lauritzen og Bygningsstyrelsen offentliggjorde sagen om mobiler og tablets i maj.

I den forbindelse suspenderede Kemp & Lauritzen fem ansatte, mens otte blev sendt hjem hos Bygningsstyrelsen.

Kemp & Lauritzen har med hjælp fra advokater undersøgt sagen fra flere sider.

Undersøgelsen har desuden vist, at flere af lederne har brugt store beløb på restaurantbesøg.

Det gælder dog en anden tidligere kunde - Udenrigsministeriet - hvor en kontaktperson er blevet vartet op på dyre restauranter.

Samlet er der blevet spist og drukket for op mod 84.000 kroner fordelt på syv restaurantbesøg.

Direktør Peter Kaas Hammer fra Kemp & Lauritzen mener, at der ikke var nogen anden udvej end at bortvise de fire ledere.

- Jeg er ret chokeret over, at det har fundet sted. Det er en helt eklatant mangel på ledelsesmæssig dømmekraft.

- Når man får et ledelsesmæssigt ansvar, følger der typisk en større løn og større bil med, men der følger også et større ansvar med, og det har de i den grad svigtet, siger Peter Kaas Hammer.

Selv om de fire ledere hos Kemp & Lauritzen er blevet bortvist, har virksomhedens advokater vurderet, at der ikke er grundlag for politianmeldelser.

- Men en bortvisning er en meget streng konsekvens. Man går ud af døren fra det ene minut til det andet og får intet med. Ingen løn, ingen kompensation, ingen bil, ingen mobil og ingen pc, siger han.

Den ene af de fem suspenderede ansatte har fået lov til at komme tilbage på arbejde, da han ikke var involveret i sagen.

Peter Kaas Hammer føler sig overbevist om, at der ikke kommer flere sager frem fra skabet.

- Jeg har ikke grund til at tro andet. Vi opdagede selv problemerne i vores egne systemer. Det her har været koncentreret omkring den lille personkreds og de to kundeforhold, siger han.

Bygningsstyrelsen er fortsat ved at undersøge sin del af sagen. Styrelsen har ikke yderligere kommentarer, før der er et resultat.