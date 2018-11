Dansk erhvervsliv forbereder sig fortsat på hård brexit

Dansk Erhverv er glad og lettet over, at EU's regeringschefer søndag har godkendt en aftale om britisk udtrædelse af EU.

Det fortæller administrerende direktør i erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen, Brian Mikkelsen. Han opfordrer dog samtidig sine medlemmer til at været indstillet på, at udfaldet kan blive et andet.

- Vi forbereder fortsat vores medlemmer på et hårdt brexit, fordi vi ved ikke, hvordan det ender om to år.

- Lige nu har vi fået fred i to år, og vi krydser fingre for, at Theresa May (den britiske premierminister, red.) også får den i land i London, siger han.

I den belgiske hovedstad, Bruxelles, nikkede stats- og regeringsledere søndag godkendende til udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring for Storbritanniens udtræden af EU.

Dokumenterne udgør samlet det såkaldte brexit - altså Storbritanniens brud med Den Europæiske Union, som landet har været medlem af siden 1973.

Aftalen skal godkendes i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet, før den træder i kraft.

Den ventes at komme til afstemning i Storbritannien i midten af december, mens Europa-Parlamentet ventes at stemme om den efter nytår.

Storbritannien er en af Danmarks vigtigste samarbejdspartnere, og i 2017 eksporterede danske virksomheder varer for 86 milliarder kroner til landet.

Det sikrer ifølge organisationen Dansk Industri 65.000 danske arbejdspladser fordelt på forskellige sektorer.

Et hårdt brexit kan føre til et betydeligt velfærdstab for Danmark på grund af mindre samhandel og et tab af danske arbejdspladser, vurderer Brian Mikkelsen.

- Der er lagt gode jernbaneskinner ud for en fornuftig aftale, som vi håber, bliver meget lig aftalen med Norge, så der ikke kommer toldbarrierer, men vi ved det ikke.

- Vi er bekymrede, men lettede i dag, siger han.