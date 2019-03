Den danske bildesigner Henrik Fisker vil lancere en elektrisk SUV, som skal give amerikanske Tesla konkurrence på markedet for elbiler i den billigere ende af prisskalaen.

Det skriver mediet theverge.com på baggrund af en pressemeddelelse fra designerens elbilsvirksomhed, Fisker Inc.

Virksomheden planlægger således, at SUV'en skal ligge i en prisklasse på under 40.000 dollar. Det svarer til omkring 263.000 danske kroner.

SUV'en, der ventes at blive lanceret i anden halvdel af 2021, skal fuldt opladet have en rækkevidde på op til 500 kilometer.

Udmeldingen kan ifølge nyhedsbureauet AFP give et løft til firmaet, som gik konkurs i 2013.

Samtidig melder Fisker Inc., at virksomheden udskyder lanceringen af en mere eksklusiv elbil, skriver theverge.com.

Den mere eksklusive model, EMotion, som skulle ligge i prisklassen omkring 815.000 korner, skulle oprindeligt være lanceret i slutningen af 2019 eller begyndelsen af 2020.

Men planen er nu ændret, så EMotion først lanceres, når den mere tilgængelige SUV er på markedet.

Fisker Inc. med base i Los Angeles, USA, planlægger på sigt at lancere tre forskellige køretøjer, skriver AFP.

- Vores hold har en mission om at skabe en elbil, der er til at betale, og som er mere interessant og gribende end dem, der er på markedet, siger Henrik Fisker i pressemeddelelsen.

- Vi er glade for at kunne introducere et køretøj, som gentænker SUV'en.

Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor Tesla har øget indsatsen for at skabe mere tilgængelige elbiler. Herunder Model 3 til en pris på omkring 230.000 kroner og Model Y SUV til omkring 256.000 kroner.

Den danske bildesigner har en lang karriere bag sig hos flere af verdens største bilmærker.

Han har således blandt andet designet BMW's model Z8 og Aston Martins V8 Vantage.