Danmarks velstand er steget mere end USA's efter krisen

Tidligere har det heddet sig, at Danmarks økonomi havde svært ved at rejse sig efter finanskrisen.

Men Danmarks velstand er ifølge en analyse lavet af Nykredit faktisk steget mere end i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Analysen har kigget på konsekvenserne af, at Danmarks Statistik for nylig opjusterede en række tal for dansk økonomi. Det skriver Politiken.

- Dansk økonomi har klaret sig ganske godt i årene siden finanskrisen, og den danske velstandsfremgang er helt i verdensklasse, siger cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit.

- Fra at være i en situation, hvor vi troede, at dansk økonomi var i vækstkrise, og vi haltede efter de lande, vi normalt sammenligner os med, skal vi sige, at vi klarer os ganske fortrinligt, siger han til Ritzau.

Han har belyst, hvad det konkret betyder for danskernes økonomi, at Danmarks Statistik i starten af november opdagede en regnefejl i sine tal.

Fejlen betød, at bruttonationalproduktet - bnp - som er den mest gænge målestok for økonomisk vækst - blev opjusteret med mærkbare 23 milliarder kroner.

Nykredits analyse viser, at ikke bare tallet for væksten, men også tal for velstanden er steget som følge af justeringen.

Et lands velstand opgøres ofte som bruttonationalindkomst (bni). Bni er steget med hele 43 milliarder kroner i de nye tal - langt mere end bnp.

Dermed er den danske velstand steget mere end i USA i perioden 2007-2016.

Og blandt de lande, som Danmark oftest sammenlignes med, er det kun i Tyskland, at velstanden er vokset mere.

Forskellen i de to tal skyldes, at bni medregner, at Danmark har opbygget en stor udlandsformue, der kaster et stort løbende afkast af sig.

Derudover spiller det ind, at prisen på de danske varer, der bliver solgt i udlandet, er steget mere end prisen på de varer, Danmark importerer.

- Helt simpelt kan man sige, at vi skal sælge lidt mindre medicin for at få råd til en iPhone end tidligere, og det giver ekstra velstand, siger Tore Stramer.