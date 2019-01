Efter at Dantaxi er solgt til en kapitalfond, er de ultimative ejere nu placeret i Luxembourg og Jersey.

Danmarks største taxaselskab, Dantaxi, blev i sidste måned solgt til kapitalfonden Triton. Og hermed gik selskabet fra at være et foreningsejet selskab til nu at være ejet af en multinational kapitalfond.

I en lang række nyoprettede selskaber går ejerskabet af Dantaxi i Danmark videre til Luxembourg for derefter at ende i skattelyet Jersey.

Det skriver Radio24Syv efter at have gennemgået regnskaber og selskabsdokumenter.

Brugen af selskaber i lande som Luxembourg og Jersey er langt fra ualmindeligt, når det gælder store kapitalfonde. Det forklarer Hannah Brejnholt Tranberg, der tidligere har arbejdet for Verdensbanken, og som nu er skattepolitisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke.

- Man skatteoptimerer, så man betaler så lidt som muligt i skat. Det er ikke ulovligt, men konsekvensen er dyr for resten af samfundet, der går glip af penge til den fælles kasse, der betaler for gode veje og ordentlige hospitaler, siger Hannah Brejnholt Tranberg til Radio24Syv.

- Historisk set har det været tilfældet, at når danske selskaber er blevet overtaget af udenlandske kapitalfonde, så er den skattepligtige indkomst faldet, siger Anders Nørgaard Laursen, professor med fokus på multinationale selskabers skattebetalinger på Aarhus Universitet.

Han understreger dog, at han ikke ved, om det er tilfældet i den konkrete sag om Dantaxi 4x48.

Dantaxi omsatte sidste år for 1,6 milliarder kroner og råder over 1700 taxi i Danmark.

Dantaxis administrerende direktør, Carsten Aastrup, har ikke ønsket at stille op til et interview med Radio24Syv.

I stedet henviser han til Triton. Kapitalfonden har heller ikke ønsket at medvirke i et interview, men bekræfter i en e-mail til Radio24Syv, at de er placeret i Luxembourg og Jersey.

Årsagen er ifølge kapitalfonden et spørgsmål om "skatte-gennemsigtighed."

- Investorerne i Triton har valgt at gennemføre deres investeringer gennem domiciler som Luxembourg og Jersey, da det er en anerkendt måde at skabe skatte-gennemsigtighed på, skriver kapitalfonden.