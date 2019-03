Danmark uden for København får også del i væksten

En ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at forskellen mellem by- og landområder måske ikke er så stor, som vi forestiller os.

I hvert fald, når det gælder virksomhedernes evne til at skabe værdi.

Selv om hovedstadsområdet står for en tredjedel af den samlede værditilvækst, så er produktiviteten i resten af landet ret jævnt fordelt og ikke langt fra niveauet i Hovedstadsområdet.

Det glæder økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).

- Der har været en diskussion om, hvad der land, og hvad der er by, og hvad forskellene er. Derfor har det været relevant at få friske tal på det her.

- Det er interessant og positivt at se, at der faktisk skabes værdi på tværs af landet, og at produktiviteten er forholdsvis ens, siger han.

Undersøgelsen viser også, at der er sammenhæng mellem uddannelsesniveau og produktivitet.

Justerer man for uddannelsesniveauet, er landsdele som Vestjylland og Vest- og Sydsjælland faktisk mere produktive end København.

- Det nuancerer billedet og viser, at der er gode forklaringer på, at nogle store virksomheder ligger i hovedstadsområdet, hvor der typisk er flere højtuddannede medarbejdere.

- Samtidig er det en pointe, at mange af de beskæftigede i disse virksomheder ofte pendler dertil og derfor er med til at fordele forbrugsmulighederne mere bredt ud i oplandet, siger ministeren.

Spørgsmål: Men er det ikke også et argument for, at forbedre uddannelsesmulighederne uden for de store byer?

- Vi gør jo rigtigt meget for at få unge mennesker til at tage en uddannelse.

- Og jeg tror, at det er svært bare at beslutte, at for eksempel medicoindustrien skal fordeles bredt ud over landet.

- Jeg synes, at man skal se på, hvordan man generelt kan forbedre uddannelserne, og hvordan man generelt kan gøre dem mere relevante for det private arbejdsmarked, siger Simon Emil Ammitzbøll.