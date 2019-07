Danmark leverer Europas bedste digitale offentlige tjenester til virksomheder, og er blandt de lande, hvor nye digitale teknologier har størst effekt på folks arbejdsopgaver.

Det ifølge den seneste udgave af Digital Economy and Society Index (DESI), EU's årlige analyse af medlemslandenes digitale fremskridt og konkurrencedygtighed.

DESI giver Danmark en score på 100/100 for digitale tjenester til erhverv ved både opstart og drift af virksomhed, mens EU-landene i gennemsnit ligger på 85/100.

Indekset noterer danske små og mellemstore virksomheders digitale omstilling og e-handel, hvor antallet af virksomheder, der sælger online, er vokset til 31 procent.

- Dansk industri blomstrer, skriver Europa-Kommissionen i sin landerapport om Danmark.

- Der er imidlertid stadig råderum for små og mellemstore virksomheder til at udvide deres markeder og nå markeder i udlandet og for alle virksomheder til at indarbejde nye teknologier med det formål at opnå en konkurrencemæssig fordel (for eksempel store mængder data).

EU's analyse viser endvidere, at 90 procent af arbejdere i Danmark bruger IKT-løsninger på jobbet, samt at 30 procent har mærket, at teknologierne har ført til ændringer i deres væsentligste arbejdsopgaver.

I alt lander Danmark på en fjerdeplads på listen over Europas førende digitale økonomier, efter Finland, Sverige og Holland. Positionen bygger blandt andet også på førstepladser inden for brug af internettjenester og dækning af bredbåndsforbindelser.

Indekset er baseret på data fra Eurostat, EU's statistiske generaldirektorat.

Fra 2021 lancerer EU et nyt program, Digital Europe, med fokus på investering i digitalisering og udvikling af teknologier til Kunstig Intelligens, cybersikkerhed og supercomputere.