Danmark rykker forbi USA og er femtestørste søfartsnation

Danmarks handelsflåde er nu verdens femtestørste.

Det skriver Danske Rederier i en pressemeddelelse.

Med den nye opgørelse fra IHS Seaweb rykker Danmark en plads frem og forbi USA på listen over verdens største søfartsnationer.

Grækenland topper listen efterfulgt af Singapore, Kina og Japan.

Danmarks fremgang viser ifølge administrerede direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, at de seneste års kurs for dansk søfart har virket.

Hun vurderer, at de næste år bliver afgørende for en fortsat vækst.

- De næste 5-10 år er helt afgørende for at finde vejen frem mod det CO2-neutrale skib, som vil være forudsætning for fortsat vækst i skibsfarten.

- Den viden, der er påkrævet, skal komme gennem investering fra erhvervet, målrettet forskning, uddannelse og innovative startups, som kan fastholde og udvikle den danske handelsflådes position som nu femtestørst i verden, siger Steffensen i pressemeddelelsen.

Danske rederier eksporterede sidste år for 188 milliarder kroner, hvormed søfart er et af Danmarks største eksporterhverv.

Erhvervsminister, Simon Kollerup (S) er glad for, at Danmark som et lille land kan måle sig med store lande, når det gælder søfart.

Han fremhæver Danmarks lange tradition for søfart og ønsket om at sikre en grøn omstilling af søfarten som nogle af årsagerne.

- Som grøn erhvervsminister er jeg særligt glad for at se, at branchen har sat en bæredygtig kurs med konkrete tiltag og visionære ambitioner for, hvordan vi kan styrke den grønne omstilling.

- Det er en tilgang, som regeringen bakker 100 procent op om, og som skal understøttes med en aktiv og grøn erhvervspolitik, hvor bæredygtighed og konkurrencedygtighed går hånd i hånd, udtaler ministeren i pressemeddelelsen.

Opgørelsen fra IHS Seaweb inkluderer handelsskibe, herunder passagerskibe, offshoreskibe og diverse andre skibe, heriblandt slæbebåde.

Krigsskibe, fiskeskibe og andre ikke-handelsskibe, der ikke kan sejle selv, er ikke medregnet i opgørelsen.

Hvis alle skibstyper bliver medregnet, befinder Danmark sig på en sjetteplads efter Grækenland, Singapore, Kina, Japan og USA.