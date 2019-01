Danish Crown varsler hundredvis af fyringer

Danish Crown oplyser, at man på grund af behov for at spare 350 millioner kroner vil nedlægge 300-400 stillinger. De fleste af disse i Storbritannien.

Tiltaget kommer, efter at regnskabet for første kvartal af Danish Crowns regnskabsår har budt på flere udfordringer. Ikke mindst for det britiske datterselskab Tulip Ltd.

- Vi har i de seneste måneder vundet flere vigtige kontrakter i England, så salgsmæssigt går det den rigtige vej.

- Det ændrer dog ikke ved, at vi stadig har for høje omkostninger, så der kommer til at ske afskedigelser som et led i en gennemgribende rationalisering af Tulip Ltd, skriver administrerende direktør Jais Valeur onsdag i meddelelsen.

Danish Crown oplyser yderligere, at man har ansættelsesstop og samtidig stopper for brug af konsulenter. Blandt andet derfor vil effekten for de danske ansatte være "relativt begrænset".

Tulip i Storbritannien har længe haft store kvaler og har gentagne gange været i ledelsens fokus for at få rettet op på forretningen.

Det er dog ifølge Danish Crown ikke kun i Storbritannien, at der er modvind på cykelstien for andelsselskabet, der har omkring 29.000 ansatte på verdensplan.

Tulip i Danmark er udfordret af hård konkurrence og Danish Crown Pork er bagud i forhold til forventningerne.

- Lige nu har vi ikke den konkurrencekraft, som vi stræber efter i forhold til EU-indekset.

- Det skyldes først og fremmest vores egne udfordringer i særligt Storbritannien, men den hårde kamp om grisene i Tyskland og de spanske slagteriers fremmarch gør det ikke bedre, skriver Jais Valeur i meddelelsen.

Hele markedet er samtidigt presset af lave priser for fersk svinekød. Og mens Danish Crown venter, at markedet vil vende, så kan selskabet ikke sige noget om, hvornår det vil ske.

- Priserne på fersk grisekød i Europa holdes i øjeblikket nede af en frygt for, at Afrikansk Svinepest spreder sig til først og fremmest Frankrig.

- Derfor sælger stort set alle slagterier i Mellemeuropa lige nu alt deres kød fersk og tømmer samtidig deres lagre i en periode af året, hvor det ellers er normalt at lægge på lager, skriver Jais Valeur.