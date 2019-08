Danish Crown afhænder britisk smertensbarn i milliardsalg

Danish Crown sælger det britiske selskab Tulip Limited for 2,4 milliarder kroner til Pilgram's Pride fra USA.

Danish Crown har solgt det britiske datterselskab Tulip Limited for 2,4 milliarder kroner til amerikanske Pilgrim's Pride.

Det er 500 millioner kroner mindre end den værdi, som datterselskabet er bogført til.

Dermed ender Danish Crown med at realisere et tab på en halv milliard. Det betyder, at Tulip er solgt med 17 procent rabat.

Forholdet mellem Danish Crown og datterselskabet har længe været præget af smerte. I seneste regnskab blev Tulip betegnet som "den største udfordring" for koncernen.

Ifølge topchef i Danish Crown Jais Valeur ville opgaven med at gøre Tulip til en god forretning de kommende år være mere, end Danish Crown har appetit på.

Ifølge topchefen skulle Danish Crown enten investere små to milliarder kroner i at gøre Tulip til en god forretning eller tage imod tilbuddet på 2,4 milliarder kroner nu.

Her valgte Jais Valeur pengene her og nu - og de bliver stort set alle sammen brugt på at nedbringe gælden i Danish Crown og forberede sig på en regnvejrsdag.

- Vi opererer i mange markeder i verden. Nogle af de største markeder for os er Storbritannien, hvor vi har et brexit, som vi ikke ved, hvordan det udfolder sig.

- Så har vi Europa, hvor Tyskland er på vej et gear ned. Og så har vi en kæmpe eksport til Japan, Kina og Sydøstasien, hvor der er handelskrig.

Der er cirka 5800 ansatte på 16 fabrikker i Tulip Limited. Datterselskabet har haft en årlig omsætning på omkring 9,1 milliard kroner, men samtidig også et underskud på 719 millioner kroner i 2018.

Det var det største underskud i Tulips historie og klimaks på en krise, der begyndte i 2016.

Ifølge branchemediet Fødevarewatch har selskabet lidt under manglende produktivitet og en stadig dårligere leveringssikkerhed. Det fik nogle af de britiske detailkæder til at droppe Tulip, hvilket kun forværrede selskabets krise.