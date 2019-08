Daniel sagde ja i Løvens hule - men nej til kontrakten med Stadil og Buch

For Daniel Johannesen blev besøget i Løvens Hule en blandet oplevelse. Han gik glad derfra med en investering på 500.000 kroner fra Jesper Buch og Christian Stadil, men kontrakten mellem den unge iværksætter fra Horsens og de to erfarne business angels faldt under den efterfølgende Due Diligence. Foto: Yilmaz Polat

Lykken var stor i tv-programmet Løvens Hule, da Christian Stadil og Jesper Buch fandt sammen om en investering på en halv mio. kroner i Daniel Johannesens virksomhed, Watery. Men forholdet gik i stykker bag kameraet, og iværksætteren fra Horsens har i stedet fundet nye investorer.

HORSENS: Daniel Johannesen blæste i bogstaveligste forstand fem af Danmarks business angels bagover, da den 20-årige iværksætter bag svømmewebshoppen Watery besøgte Løvens Hule. I afsnittet i fjerde sæson, der blev sendt på DR i januar, viste Daniel Johannesen sig som årets åbenbaring med sin pitch foran panelet. Og der opstod en i programserien sjælden set og indædt løvekamp investorerne imellem om, hvem der skulle vinde den unge horsensianers gunst. Tre af de fem løver bød sig til og slikkede sig om munden, mens Daniel Johannesen havde is nok i maven til at komme med et modbud. Og aftenen endte lykkeligt - i hvert fald i første omgang. Daniel Johannesen solgte for åben skærm 16 procent af sin virksomhed - Watery.dk, som han stiftede i 2016, mens han endnu var 17 år gammel - til Christian Stadil, ejer og direktør i Thornico A/S, som omfatter rundt regnet 120 selskaber - heriblandt Hummel - og Jesper Buch, grundlægger af Just-Eat og Miinto Group, for 250.000 kroner fra hver. Det var håndslag, highfives og krammere hele vejen rundt. Og Daniel Johannesen kunne gå glad fra Løvens Hule med en værdiansættelse af Watery.dk på 3.125.000 kroner.

- Det er "the law of attraktion". Hvis man brænder igennem, så skriver folk fandme under på kontrakten. Og du brænder helt vildt igennem - så meget, at jeg er rimelig ligeglad med, hvad du laver. Din rejse skal jeg bare være med på. Jesper Buch, iværksætter og investor i Løvens Hule om Daniel Johannesen

Fik kolde kontrakt-fødder Men idyllen varede kun til kameraerne var slukket, og kontrakterne - fem styk i alt - skulle skrives under. Daniel Johannesen fik kolde fødder, da succesen i Løvens Hule efter hans mening kom til at minde lidt for meget om dødens gab. - Det var primært Jesper Buch, der var lead på det, men min revisor brød sig ikke om aftalen, så han talte mig fra det, forklarer Daniel Johannesen og fortsætter: - Det kom som lidt af et chok for mig. Der var betingelser i kontrakterne, som vi ikke kunne blive enige om. Det handlede blandt andet om min indflydelse i forhold til et eventuelt videresalg af virksomheden, og det ville jeg ikke risikere. Desuden var jeg i gang med at få overdraget virksomheden til mig fra min far, fordi Watery blev stiftet, før jeg fyldte 18 år - og ikke til en værdiansættelse på godt tre mio. kroner. Daniel Johannesen fortæller, at fortrydelsen ikke ligefrem blev positivt modtaget hos de to erfarne løver: - De var også trætte af det. Jeg tror ikke, at der er nogle sure miner længere, men vi er heller ikke på talefod. Ifølge Jesper Buch er det første gang, han har oplevet en løve-investering gå i vasken efterfølgende: - Investeringen røg desværre sent under Due Diligence primært på grund af ejerforhold, som var komplicerede at ændre, men det er netop derfor, at Due Diligence eksisterer, forklarer Jesper Buch.

Sparring frem for penge Optagelserne til afsnittet i Løvens Hule fandt sted i november 2018, og som en del af baggrunden for bruddet fortæller Daniel Johannesen, at der kun gik seks dage fra han tog kontakt til produktionsselskabet bag Løvens Hule, Itv Studios, og til han stod i tv-studiet foran de glubske løver: - Det gik alt sammen meget hurtigt. Jeg hørte, at Mia Wagner fra Freeway, der er kendt inden for e-handlen som meget kompetent, skulle være med i den nye sæson. Derfor skrev jeg en mail til selskabet bag programmet, og allerede en halv time senere blev jeg ringet op, fordi de gerne ville have mig med. - Og jeg meldte mig ikke, fordi jeg manglede pengene. Jeg har altid haft et positivt cash-flow. Det var sparringen og erfaringen, som jeg søgte. På det tidspunkt havde jeg ikke tænkt meget på værdiansættelse af min virksomhed. Mia Wagner meldte sig ikke som mulig investor i studiet. Freeway-direktøren nøjedes med at konstatere, at hun var 'blown away' af præsentationen.

Fem nye investorer med Daniel Johannesen endte med at bruge 80.000-100.000 kroner på advokat og revisor for at slippe ud af løvehulen igen: - Det har følelsesmæssigt været rigtig hårdt, men jeg er taknemmelig for at være ude på den anden side nu, og jeg er glad for, at jeg var klar til at bruge de penge, der var nødvendigt. Samtidig har oplevelsen også formet mig personligt. Jeg turde stå imod mine idoler, som Jesper Buch og Christian Stadil er, og jeg har lært, at investeringsverdenen langt fra er rosenrød, som det nogle gange ser ud på tv, siger Daniel Johannesen. Omvendt har oplevelsen ikke skræmt ham. En ny kontrakt er netop skrevet under med fem nye investorer, som samlet har købt 30 procent af Watery.dk. Samtidig har Daniel Johannesen sikret sig, at virksomheden ikke kan sælges videre uden hans samtykke. De fem nye investorer er Filip Domagala, manden bag Unisport, samt Jens Reimar Olesen, Morten Petersen, Klavs Pedersen og Jonas Reeh Petersen. Firkløveret står bag garn-netbutikken Hobbii.

Dobbelt op hvert år Fremtidsplanen er klar. Watery skal stadig være Skandinaviens største svømmeshop på nettet i 2023, og 1. september lancerer Watery sin webshop i Sverige. Ifølge budgettet står Norge også for tur inden årsskiftet. - For et år siden var vores målgruppe konkurrencesvømmere, men nu har vi også fået motionisterne med, så vi i dag omfavner hele svømmemarkedet, siger Daniel Johannesen. Nøgletallene ser også fine ud. Watery.dk leverede et resultat før skat på 256.000 kroner i 2018, mens omsætningen lød på 4,5 mio. kroner. Daniel Johannesen forventer at fordoble omsætningen i både 2019 og 2020 - til henholdsvis 8,6 mio. kroner og 16,1 mio. kroner. Og forretningen er klar til vækst efter en flytning i januar - samtidig med Løvens Hule-afsnittet rullede over skærmen - til 350 kvadratmeter store lokaler på Ove Jensen Allé i Horsens.