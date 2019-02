Danfoss præsterer nyt regnskab med milliardoverskud

Koncernchef Kim Fausing glæder sig over, at Danfoss for andet år i træk leverer stærk vækst. Arkivfoto: Timo Battefeld

Pusten er gået en anelse af industrigiganten, som dog alligevel har leveret økonomiske robuste resultater i 2018.

Danfoss: Danmarks største produktionsvirksomhed fortsætter med at vækste. Danfoss' omsætning voksede i 2018 med 2,1 milliarder kroner til 45,5 milliarder kroner - en vækst på fem procent. - Det har været endnu et stærkt vækstår for Danfoss på trods af den usikkerhed og volatilitet, vi oplever ude i verden. Vi fortsætter med at vinde markedsandele. Vi høster frugten af vores målrettede arbejde med investeringer i innovation, intelligente løsning, opkøb af virksomheder og førende teknologier, siger koncernchef Kim Fausing. Væksten var mest markant på de store markeder i Nordamerika og Kina, hvor der var tocifrede vækstrater samt Europa med høj etcifret vækst. Fremgangen var bredt funderet på tværs af Danfoss, men især Danfoss Power Solutions leverede et rigtig stærkt år med vækst på 13 procent. - Vi synes aldrig, at Danfoss' løsninger har været mere relevant i forhold til flere stærke globale megatrends såsom den stigende elektrificering, urbanisering og klimaforandringer, siger Kim Fausing.

Danfoss kort fortalt Grundlagt 1. marts 1933 af ingeniør og fabrikant Mads Clausen i forældres gård i Nordborg på Als. Siden da har forretningen udviklet sig fra at være en enkeltmandsvirksomhed til at blive en af verdens førende leverandører af energieffektive og innovative løsninger, med aktiviteter i over 100 lande. Den ejes fortsat af grundlæggerens familie gennem en familiefond.Danfoss udvikler teknologier, der bliver anvendt til for eksempel køling, aircondition, opvarmning, motorkontrol og mobilt udstyr. Koncernen er i dag opdelt i de fire forretningssegmenter Power Solutions, Cooling, Drives og Heating. Danfoss har 71 fabrikker i 23 lande blandt andet Danmark og har på verdensplan næsten 28.000 ansatte heraf små 6000 her i landet.

Overskuddet er skrumpet I 2017 fik Danfoss sit bedste resultat nogensinde, hvor omsætningen steg med over fire milliarder kroner - en vækst på 10 procent, hvoraf en pæn procentdel kom fra tilkøb. Sidste år solgte Danfoss sin varmeforretning fra, så koncernen vurderer næsten 2018 på niveau med 2017. Overskuddet steg i 2018 med 138 millioner kroner til næsten 3,44 milliarder kroner - en vækst på fire procent mod 10 procent i 2017. Alligevel er Danfoss også godt tilfreds med den del. - Vi kunne godt have valgt en anden strategi og kørt bundlinjen højere op. Vi kunne have tilpasset os og ladet være med at købe seks virksomheder. I stedet investerer vi i fremtiden og griber de muligheder, som opstår. Det er et bevidst valg, vi tror på og kan se skaber værdi, siger Kim Fausing. I november 2018 fyrede Danfoss 300 ansatte på verdensplan heraf 70 i Danmark. Koncernen er dog i løbet af sidste år blevet i alt 1150 fuldtidsansatte mere. I Danmark er der i dag 5770 medarbejdere, hvilket er 300 mere på et år og højeste antal siden finanskrisen.

Tror på fremtiden I løbet af 2018 har koncernen brugt næsten to milliarder svarende til 4,2 procent af omsætningen på investeringer i innovation. Dertil kommer seks opkøb i ind- og udlandet. - Vi vil blive ved at investere og lave opkøb. Vi skal selvfølgelig lave gode resultater, men vores ejerskab gør, at vi kan tænke på den mellem og lange bane, siger Kim Fausing, som også roser medarbejdernes indsats i 2018. Danfoss forventer i 2019 at udbygge eller fastholde sin markedsandel og samtidig øge overskuddet en smule i forhold til 2018-niveauet. Det på trods af, at man forventer og allerede kan se kadencen gå ned i Kina, samt oplever en mere omskiftelig verden med lav sigtbarhed. - Vi har en opskrift, der virker. I dag tjener vi 50 procent mere end for fire år siden, siger finansdirektør Jesper Christensen, som også oplyser, at Danfoss kunne betale alt sin gæld tilbage med et års driftsresultat.