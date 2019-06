Dagens regnskaber: Cheminova fik 136 millioner i overskud

Følg med i nøgletallene for de seneste årsregnskaber fra de lokale virksomheder. Indholdet af denne artikel er autogenereret af Jysk Fynske Mediers tekstrobot på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen.

Dét betyder nøgletallene Resultat

Årets resultat er hele virksomhedens omsætning fratrukket alle udgifter i perioden. Det her man kan se, om virksomheden netto har tjent eller tabt penge i regnskabsåret.



Bruttofortjeneste

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Det har især interesse, når firmaet ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.



Omsætning

Omsætning er det samlede beløb, som virksomheden har solgt for i løbet af året.



EgenkapitalEgenkapitalen fortæller noget om virksomhedens værdi. I store træk er det alt hvad virksomheden ejer fratrukket virksomhedens gæld.

Neurofysioterapien ApS Overskud er blevet til underskud i selskabet Neurofysioterapien ApS i Holstebro. Det fremgår af regnskabet for 2018, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5232 til -22.916 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 301.268 til 218.953 kroner.

Skougaard ApS Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Skougaard ApS, der har adresse i Vinderup. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 443.633 til 323.661 kroner før skat. Selv om året endte med et overskud på 251.543 kroner efter skat, faldt formuen fra 445.404 til 351.947 kroner.

RAMASØCH ApS Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i RAMASØCH ApS, der er et selskab i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som firmaet for kort tid siden har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -30.735 til 89.455 kroner før skat. Sidste år steg formuen i Struer-selskabet fra 11,6 millioner til 11,7 millioner kroner.

KVIK KØKKENCENTER MIDT-VEST A/S Der blev tjent penge i det seneste år i Lemvig-firmaet KVIK KØKKENCENTER MIDT-VEST A/S. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som selskabet for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 164.340 til 159.746 kroner efter skat. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 510.412 til 670.158 kroner.

Tømrerfirmaet Struer A/S Overskud er blevet til underskud i virksomheden Tømrerfirmaet Struer A/S, der har adresse i Struer. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet for kort tid siden har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,8 millioner til -1,1 millioner kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 5,0 millioner til 1,8 millioner kroner.

Murerfirmaet Jens Jørgen Jensen, Sevel ApS Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Murerfirmaet Jens Jørgen Jensen, Sevel ApS. Det fremgår af regnskabet for 2018, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 156.443 til 12.178 kroner før skat. På trods af et overskud på 8754 kroner efter skat, faldt formuen i virksomheden fra 669.110 til 632.864 kroner.

Holstebro Boldklub Elite ApS Efter et underskud året før blev indtjeningen bedre i Holstebro Boldklub Elite ApS i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -216.078 til 518.188 kroner før skat. Sidste år voksede formuen i Holstebro-virksomheden fra -651.309 til -183.121 kroner og er dermed stadig negativ.

Cheminova A/S Virksomheden Cheminova A/S i Harboøre har oplevet en nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 250,1 millioner til 136,6 millioner kroner før skat. Omsætningen er faldet fra 3,5 milliarder kroner året før til 3,2 milliarder kroner i det seneste regnskab - et fald på -6,93 procent. Egenkapitalen steg fra 2,6 milliarder til 2,7 milliarder kroner.