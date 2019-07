DSV ansætter 50-100 til at håndtere brexit uden aftale

Et britisk exit fra EU uden aftale kan blive kaotisk, fortæller DSV-direktør Jens Bjørn Andersen til Børsen.

Den danske logistikvirksomhed DSV indstiller sig så småt på, at Storbritannien forlader EU uden en aftale. Derfor hyrer DSV 50-100 toldeksperter, der skal hjælpe med at håndtere den situation.

Det fortæller DSV's topchef, Jens Bjørn Andersen, onsdag til Børsen.

- Vi skal levere løsninger i et no-deal scenarie, der sagtens kan blive kaotisk. Ingen kan rigtig give sikre svar på, hvad der kommer til at ske, siger han til erhvervsavisen.

- Bliver der trafikkaos hele vejen fra London til Dover? Skal alle transporter toldkontrolleres? Derfor kommer vi til at ansætte 50-100 toldspecialister i Danmark, Storbritannien og i øvrige af vores centre.

Storbritannien udgør omkring fem procent af DSV's aktiviteter globalt.

Tidligere på dagen fortalte Jens Bjørn Andersen til Ritzau Finans, at han spår en midlertidig kortvarig opbremsning i samhandlen, når Storbritannien forlader EU.

- Det er klart, at UK (Storbritannien, red.) ikke er det bedste sted at være lige nu. Det er et usikkert marked, og det bølger som en sinuskurve fra positivt til det modsatte, sagde han til Ritzau Finans.

DSV har onsdag fremlagt regnskab, der viser, at selskabet fortsat vinder markedsandele og øger omsætningen trods et presset marked.