DSB stopper med tog på Rødby-Puttgarden

Sporarbejde i forbindelse med Femernforbindelsen betyder en pause for tog over Rødby-Puttgarden.

Fra december vil der ikke længere være tog om bord på færgen mellem Rødby på Lolland og Puttgarden i Nordtyskland.

Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.

DSB og Deutsche Bahn samarbejder om togruterne mellem Danmark og Tyskland.

De ændrer ruten på grund af sporarbejder i Danmark og Tyskland forud for den kommende Femernforbindelse.

I stedet skal de togrejsende til og fra Tyskland gennem de næste år køre via Fyn og Jylland med kurs mod Hamburg.

- På både dansk og tysk side er man ved at forberede forbindelsen. Det betyder, at vi i en periode er nødsaget til at dreje trafikken mod Fyn og Jylland, siger Tony Bispeskov.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om ændringen får betydning for antallet af rejser mellem Tyskland og Danmark.

Rejsetiden vil dog være en smule kortere end via færgen, da det er muligt for togene at køre hurtigere over Fyn og Jylland.

Scandlines oplyser, at rederiet endnu ikke har fået en formel opsigelse af kontrakten, der er indgået med Deutsche Bahn.

Pressechef Anette Ustrup Svendsen fra Scandlines erkender, at det vil give noget ledig plads på færgerne, hvis der ikke længere skal være tog om bord.

Ifølge Lolland-Falsters Folketidende er der tale om 8000 togvogne om året mellem Rødby og Puttgarden.

Det er uvist, hvornår togene igen vil sejle med færgerne fra Rødby til Puttgarden.

Det afhænger blandt andet af, hvor hurtigt sporarbejdet skrider frem, men der er tale om flere år.

Der har været tog om bord på færgerne siden 1963. Siden 1997 har det kun været passagerertog.