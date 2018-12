Efter lang strid: DSB og lokoførere er et skridt nærmere aftale

DSB og lokomotivførere er enige om arbejdstid for S-tog. Dansk Jernbaneforbund mener, at der er langt igen.

DSB og Dansk Jernbaneforbund er nået et skridt videre i den strid, som gennem november har ført til fire arbejdsnedlæggelser og forstyrret togdrift.

Parterne er således enige om en aftale om arbejdstiden for lokomotivførerne på S-togsnettet. Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Aftalen bliver dog først underskrevet, når en række øvrige lokalaftaler er forhandlet på plads mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund.

Dermed udestår der yderligere forhandlinger med lokomotiv- og togførerne på fjern- og regionaltogene.

- Forhandlingerne har været ført i en konstruktiv og god tone. Det et meget tilfredsstillende, at vi i fællesskab har fået arbejdstiden for lokomotivførerne i S-tog på plads, siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, i en pressemeddelelse.

Hos Dansk Jernbaneforbund understreger formand Henrik Horup, at der ikke bliver underskrevet en aftale, før der er enighed over hele linjen.

- Vi har først en aftale, når der er en aftale for alle. Der venter fortsat mange forhandlinger, og der er mange knaster, der skal høvles af, før vi er i mål, siger han i en kommentar.

Dansk Jernbaneforbund oplyser, at lokomotivførerne på S-togene tæller omkring 500 medlemmer, og at der mangler aftaler for yderligere 2500 medlemmer.

Uenigheden mellem parterne hænger sammen med, at DSB tidligere i år meldte sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri.

Derfor skulle de ansatte ud af den statslige overenskomster og over på en privat overenskomst. I den forbindelse skal en række lokalaftaler forhandles på plads.

Det har ført til en strid, hvor lokomotiv- og togførerne nedlagde arbejdet fire gange i november.

Arbejdsretten har afgjort, at det har været i strid med deres overenskomst, og de ansatte har derfor fået bøder.

Det har generet tusindvis af togpassagerer i hele landet - herunder S-togene i hovedstadsområdet.

Utilfredsheden er især gået på, hvor stor indflydelse de ansatte skal have på planlægningen af arbejdstiden.

DSB har ønsket at have langt mere styring end tidligere. Det har Dansk Jernbaneforbund kæmpet imod.